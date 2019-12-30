الإثنين, 30 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
26 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

نفوق أكبر أنثى وحيد قرن في العالم

الإثنين 30 ديسمبر 2019 04:31 م بتوقيت مسقط

نفوق أكبر أنثى وحيد قرن في العالم

 

 

نفقت أكبر أنثى وحيد قرن في العالم عن 57 عاما في محمية بتنزانيا.

وأعلنت هيئة حماية منطقة نجورونجورو أن (فاوستا)، وهي أنثى وحيد قرن أسود كانت تعيش داخل المحمية، نفقت لأسباب طبيعية يوم الجمعة.

وذكر بيان للهيئة ”السجلات تظهر أن فاوستا عاشت أكثر من أي وحيد قرن في العالم وظلت في المراعي الواسعة بمنطقة نجورونجورو لأكثر من 54 عاما قبل نقلها إلى المحمية عام 2016 حيث أمضت آخر ثلاث سنوات في حياتها“.

وعثر أحد العلماء على فاوستا أول مرة عام 1965 عندما كان عمرها يتراوح بين ثلاثة وأربعة أعوام، لكن صحتها بدأت تتدهور عام 2016 حين تعرضت لهجوم من ضباع نُقلت بعده إلى المحمية.

وبحسب الهيئة فإن متوسط عمر وحيد القرن يصل إلى 40 عاما إذا عاش في البرية لكنه قد يعيش عقدا إضافيا إذا كان في محمية.

 

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

08 مارس 2015

نفوق أكبر تمساح في العالم

المزيد

27 مايو 2019

نفوق آخر وحيد قرن سومطري ذكر في ماليزيا

المزيد

20 مارس 2018

نفوق آخر ذكر من وحيد القرن الأبيض الشمالي

المزيد

11 ديسمبر 2018

بالفيديو.. نفوق أشهر كنغر في العالم

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالصور.. تحديد موعد افتتاح أطول نفق لعبور السيارات في السلطنة

الاقتصاد - محلي

وفد من الخدمة المدنية يشارك في اجتماعات الأمانة العامة للتعاون الخليجي بالرياض

المحليات - أخبار

تسجيل أول براءة اختراع لكلية العلوم التطبيقية بصحار

المحليات - تعليم

الموافقة على النتائج النهائية للمنشآت الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

الاقتصاد - محلي

"مدائن" تنظم حلقة عمل حول التحديات المعاصرة في الإدارة والطرق الحديثة لمُعالجتها

الاقتصاد - محلي

تطبيق قواعد جديدة لضم مدد الخدمة للاشتراك في "التأمينات".. الأربعاء

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة