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القبض على فنانة مغربية بتهمة تصوير وابتزاز المشاهير

الإثنين 30 ديسمبر 2019 04:23 م بتوقيت مسقط

القبض على فنانة مغربية بتهمة تصوير وابتزاز المشاهير

 

 

ألقت السلطات المغربية القبض على الفنانة دنيا بطمة، ومنعتها من السفر بعد أن صادرت هاتفها .

وفي التفاصيل التي أوردتها وسائل اعلام مغربية ، فقد  وقفت المغنية المغربية دنيا بطمة 12 ساعة كاملة أمام محققي الشرطة القضائية بالدار البيضاء الذين قرروا منعها من السفر خارج البلاد لحين استكمال التحقيقات.

وييأتي هذا الاعتقال والتحقيقات على خلفية ورود اسمها في ملف صاحب حساب فاضح المشاهير "حمزة مون بيبي" على "سناب شات" والمتهم بابتزاز المشاهير والفنانين.

وفور وصول بطمة للمغرب قادمة من البحرين، قبض عليها وصودر هاتفها لإخضاعه للتفتيش بغية التأكد من علاقتها بالحساب المشبوه.

واستمع المحققون للمغنية المثيرة للجدل لأول مرة، بعد أسبوعين من استدعائها، ما دفعهم لوضعها على قوائم الترقب في مطارات المغرب.

وأظهرت التحقيقات الجارية ضلوعها مع أفراد في شبكة تعمد بالتواطؤ مع أصحاب ملاه ليلية، لتصوير المشاهير وأصحاب النفوذ وابتزازهم.

 

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