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فك لغز سرقة المساجد بالسعودية

الإثنين 30 ديسمبر 2019 04:02 م بتوقيت مسقط

فك لغز سرقة المساجد بالسعودية

 

القصيم  الوكالات

أعلنت شرطة منطقة القصيم بالمملكة العربية السعودية، القبض على مواطن عقب توافر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم سرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها.

وذكرت صحيفة "عاجل" السعودية، أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، قال إن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال، وإجراءات البحث والتحري والاستدلال عن المتورطين فيها أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، بعد توافر الدلائل على تورطه في ارتكاب جرائم السرقة من المساجد والاستيلاء على أجهزتها ومقتنياتها.

وأكد متحدث شرطة القصيم، ضبط مركبة كانت بحوزة الجاني قام بسرقتها واستخدامها لهذا الغرض.

وأشار المتحدث إلى أنه بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر بما نسب إليه، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

 

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