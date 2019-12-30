بعد وفاة 8 أشخاص .. تنبيه للطلاب العمانيين المبتعثين في أستراليا

مسقط - الرؤية

ناشدت قنصلية السلطنة العامة بأستراليا، الطلاب العمانيين المبتعثين للدراسة بولاية فكتوريا، بضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن كافة المناطق المندلع بها حرائق الغابات وكذلك الابتعاد عن المناطق المعرضة لخطر الحرائق مع الالتزام بكافة التعليمات والإرشادات الصادرة من الجهات الرسمية بالولاية.

إلى ذلك تم إجلاء عشرات الآلاف من سكان جنوب شرق أستراليا حيث اقتربت الحرائق التي أججتها درجات الحرارة العالية والرياح العاتية من مقصد سياحي شهير. ودمرت حرائق الغابات قرابة عشرة ملايين فدان عبر أستراليا في الأسابيع الأخيرة.

واستعرت حرائق الغابات، التي يعاني منها الساحل الشرقي للبلاد منذ أسابيع، مرة أخرى لتصل إلى مستويات خطيرة في منطقة إست جيبسلاند بولاية فيكتوريا، وهي منطقة تضم متنزهين وطنيين وبحيرات وسهولا ساحلية مترامية الأطراف.

ودمرت حرائق الغابات قرابة عشرة ملايين فدان عبر أستراليا في الأسابيع الأخيرة. ووتم تسجيل ثماني وفيات بسبب الحرائق.