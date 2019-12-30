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سعر نفط عمان يتجاوز 68 دولارا

الإثنين 30 ديسمبر 2019 01:29 م بتوقيت مسقط

سعر نفط عمان يتجاوز 68 دولارا

 

مسقط - العمانية

بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر فبراير القادم، اليوم الاثنين 68.31 دولار أمريكي.

وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد ارتفاعًا بلغ 68 سنتًا مقارنة بسعر يوم الجمعة الماضي، الذي بلغ 67.63 دولار أمريكي.

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