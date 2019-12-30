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جلالة السلطان يتلقى شكر أمير قطر وملكي البحرين وكمبوديا

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى شكر أمير قطر وملكي البحرين وكمبوديا

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة؛ أعرب سموُّه من خلالها عن بالغ شكره وخالص تقديره لمشاعر جلالته الكريمة وتمنياته الطيبة، راجيًا لجلالة السلطان المعظم موفور الصحة والعافية، وللشعب العُماني المزيد من الرفعة والتقدم والازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، متمنيًا للعلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين دوام التطور والنماء.

وتلقَّى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه اللّه ورعاه- برقية شكر جوابية من أخيه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة.. ضمَّنها بالغ تقديره لجلالة السلطان المعظم على تهانيه وتمنياته الأخوية، سائلاً الله أن يمتع جلالته بتمام الصحة والسعادة، وأن يحقق للشعب العماني ما يصبُو إليه من تقدم وازدهار في ظل قيادة جلالته الحكيمة، متمنيًا للعلاقات الطيبة بين البلدين وشعبيهما الشقيقين المزيد من النماء والتطور.

كما تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- برقية شكر جوابية من جلالة الملك نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا؛ ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لبلاده.. أعرب فيها عن امتنانه العميق لجلالة السلطان المعظم على تهنئة وتمنيات جلالته له، متمنيًا لجلالته دوام الصحة وللسلطنة اطراد التقدم والازدهار.

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