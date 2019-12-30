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استعراض سبل تعزيز مجالات التعاون القائم بين البلدين

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الدفاع الياباني

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:46 ص بتوقيت مسقط

الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع يعقد جلسة مباحثات رسمية مع وزير الدفاع الياباني

مسقط- الرؤية

عُقدت بمقر وزارة الدفاع بمعسكر بيت الفلج صباح أمس جلسة المُباحثات الرسمية بين معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع ومعالي تارو كونو وزير الدفاع الياباني، الذي يزور السلطنة حالياً.

في بداية اللقاء رحَّب معالي السيد الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمعالي الضيف والوفد المرافق له، متمنياً لهم طيب الإقامة بالسلطنة، من جانبه شكر معالي الضيف معالي السيد الوزير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة الذي قوبل به والوفد المرافق.

عقب ذلك، تمَّ استعراض العلاقات الطيبة القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث مجالات التعاون القائم بين وزارتي الدفاع وتعزيزه، كما تمَّ تبادل وجهات النظر حول عددٍ من الأمور ذات الاهتمام المُشترك بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين.

حضر جلسة المُباحثات من الجانب العماني الفريق الركن أحمد بن حارث بن ناصر النبهاني رئيس أركان قوات السلطان المسلحة، واللواء الركن بحري عبدالله بن خميس بن عبدالله الرئيسي قائد البحرية السلطانية العُمانية، كما حضرها من الجانب الياباني سعادة سفير اليابان المعتمد لدى السلطنة والوفد المُرافق لمعالي الضيف.

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