وزير المكتب السلطاني يستعرض مسيرة العلاقات الطيبة مع اليابان

مسقط- الرؤية

استقبل معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني بمكتبه صباح أمس معالي تارو كونو وزير الدفاع الياباني والوفد المرافق له.

في بداية المُقابلة، رحّب معالي الفريق أول وزير المكتب السلطاني بالضيف والوفد المرافق له، من جانبه قدَّم معالي وزير الدفاع الياباني شكره وتقديره لمعاليه، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون القائم بين السلطنة واليابان الصديقة. وتم تبادل الأحاديث الودية واستعراض مسيرة العلاقات الطيبة التي تربط البلدين، إلى جانب التطرق إلى عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.