مسح لقياس المساحات المزروعة بالخضروات والمحاصيل الحقلية والأعلاف

مسقط - العمانية

تقوم وزارة الزراعة والثروة السمكية بتمويل من صندوق التنمية الزراعية والسمكية بتنفيذ مسح بالعينة لقياس المساحات المزروعة بالخضروات والمحاصيل الحقلية والأعلاف وهو أحد المسوحات الإحصائية الزراعية ضمن مشروع تحديث ورفع جودة البيانات الإحصائية الزراعية.

ويقوم بعملية المسح عدد من الفرق الموزعة على ولايات ومحافظات السلطنة المختلفة باستخدام أجهزة عجلات القياس المترية إضافة إلى إدخال أجهزة الليزر الحديثة في قياس المساحات.

ويشمل المشروع استخدام الأجهزة اللوحية في جمع البيانات وتدقيقها ميدانيا وإرسالها إلى نظام اتصال خاص لضمان سرية البيانات وسرعة وصولها وإجراء المراجعة اللازمة عليها.

ويتضمن المشروع إنشاء نظام المعلومات الجغرافية وإنشاء قاعدة بيانات زراعية وإتاحتها للموظفين وغيرهم من الباحثين في هذا المجال.