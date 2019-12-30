الإثنين, 30 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الاقتصاد
  4. محلي
  5. عرض الخبر

معسكر عمل إزالة أشجار المسكيت بمنطقة يتي بمسقط

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:44 ص بتوقيت مسقط

معسكر عمل إزالة أشجار المسكيت بمنطقة يتي بمسقط

 

مسقط - الرؤية

نظمت إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة مسقط بالتعاون مع مركز التنمية الزراعية بولاية السيب، معسكر عمل لإزالة أشجار المسكيت بمنطقة يتي، وذلك بالتعاون مع مكتب نائب والي مسقط وبلدية مطرح الكبرى وعضو لجنة الشؤون البلدية بولاية مسقط ومشايخ منطقة يتي وفريق نادي الاتفاق بمنطقة يتي وفريق الأيادي الخضراء التطوعي، وجمع غفير من أهالي المنطقة والمتطوعين الذي ناهز عددهم 50 مشاركا.

وهدف المعسكر إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن مضار شجرة المسكيت وتسليط الضوء على أهمية تكاتف الجميع في القضاء عليها والتعرّف على الطرق الصحيحة لاقتلاعها.

وقال السيّد أشرف بن أحمد البوسعيدي نائب والي مسقط إن الحملة تستهدف تحقيق عدد من الآثار الإيجابية لدى المواطنين من خلال تحفيزهم على مواصلة العمل بشكل أوسع في هذا المجال، مشيرا إلى أنّ هذه الحملة تمثل خطوة أولى لإزالة أشجار المسكيت في ولاية مسقط.

وقال المهندس عبدالحميد بن صالح الدرمكي مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة مسقط إنّ هذا المعسكر إحدى خطط فريق الحملة الوطنية لإزالة أشجار المسكيت، والتي تهدف إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في القضاء على شجرة المسكيت. وأضاف أنّ هناك خطة عمل متمثلة في تحديد المناطق التى تتواجد بها أشجار المسكيت وتحديد نسبة الكثافة ومن ثم تحديد أولوية العمل، كما إنّ هناك خطط مستقبلية للتوسع في إقامة مثل هذه المعسكرات في باقي المحافظة خلال الفترة المقبلة. وتوجه الدرمكي بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح هذا المعسكر.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

25 سبتمبر 2018

انطلاق حملة إزالة أشجار المسكيت بالسيب وبوشر

المزيد

27 مارس 2017

محاضرة للتوعية بوسائل إزالة أشجار المسكيت في وادي المعاول

المزيد

29 ديسمبر 2018

حملة لإزالة أشجار المسكيت الضارة بالسيب

المزيد

24 مايو 2016

تدشين الحملة الوطنية لإزالة أشجار "المسكيت".. غدا

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وفد من الخدمة المدنية يشارك في اجتماعات الأمانة العامة للتعاون الخليجي بالرياض

المحليات - أخبار

تسجيل أول براءة اختراع لكلية العلوم التطبيقية بصحار

المحليات - تعليم

الموافقة على النتائج النهائية للمنشآت الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

الاقتصاد - محلي

"مدائن" تنظم حلقة عمل حول التحديات المعاصرة في الإدارة والطرق الحديثة لمُعالجتها

الاقتصاد - محلي

تطبيق قواعد جديدة لضم مدد الخدمة للاشتراك في "التأمينات".. الأربعاء

المحليات - أخبار

أمطار على ظفار والوسطى وتوقعات بامتدادها نحو الشرقية ومسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة