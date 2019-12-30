معسكر عمل إزالة أشجار المسكيت بمنطقة يتي بمسقط

مسقط - الرؤية

نظمت إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة مسقط بالتعاون مع مركز التنمية الزراعية بولاية السيب، معسكر عمل لإزالة أشجار المسكيت بمنطقة يتي، وذلك بالتعاون مع مكتب نائب والي مسقط وبلدية مطرح الكبرى وعضو لجنة الشؤون البلدية بولاية مسقط ومشايخ منطقة يتي وفريق نادي الاتفاق بمنطقة يتي وفريق الأيادي الخضراء التطوعي، وجمع غفير من أهالي المنطقة والمتطوعين الذي ناهز عددهم 50 مشاركا.

وهدف المعسكر إلى نشر الوعي لدى أفراد المجتمع عن مضار شجرة المسكيت وتسليط الضوء على أهمية تكاتف الجميع في القضاء عليها والتعرّف على الطرق الصحيحة لاقتلاعها.

وقال السيّد أشرف بن أحمد البوسعيدي نائب والي مسقط إن الحملة تستهدف تحقيق عدد من الآثار الإيجابية لدى المواطنين من خلال تحفيزهم على مواصلة العمل بشكل أوسع في هذا المجال، مشيرا إلى أنّ هذه الحملة تمثل خطوة أولى لإزالة أشجار المسكيت في ولاية مسقط.

وقال المهندس عبدالحميد بن صالح الدرمكي مدير إدارة الزراعة والثروة الحيوانية بمحافظة مسقط إنّ هذا المعسكر إحدى خطط فريق الحملة الوطنية لإزالة أشجار المسكيت، والتي تهدف إلى إشراك كافة شرائح المجتمع في القضاء على شجرة المسكيت. وأضاف أنّ هناك خطة عمل متمثلة في تحديد المناطق التى تتواجد بها أشجار المسكيت وتحديد نسبة الكثافة ومن ثم تحديد أولوية العمل، كما إنّ هناك خطط مستقبلية للتوسع في إقامة مثل هذه المعسكرات في باقي المحافظة خلال الفترة المقبلة. وتوجه الدرمكي بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في إنجاح هذا المعسكر.