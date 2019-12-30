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"ديم" تستعرض آليات تطوير وحماية العمليات التشغيلية لإدارة قطاع المياه

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

"ديم" تستعرض آليات تطوير وحماية العمليات التشغيلية لإدارة قطاع المياه

مسقط - الرؤية

نظمت الهيئة العامة للمياه "ديم" حلقة العمل التخصصية حول السياسات والإجراءات والمقاييس لحوكمة أنظمة التحكم الصناعي وأنظمة المراقبة والتحكم الإشرافي ونظام الحصول على البيانات "سكادا " في مجال الأمن السيبراني وذلك بالتعاون مع شركة آرنست ويونغ العالمية، في مركز مسقط للعمليات الأمنية الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا) بولاية بوشر.

وهدفت حلقة العمل الى تعريف الموظفين العاملين على الأنظمة التشغيلية لإدارة قطاع المياه بأهمية منظومة الأمن السيبراني ورفع مستوى الوعي لديهم. ويأتي تنفيذ حلقة العمل كأجزاء من مشروع إعداد إطار الحوكمة والسياسات والمعايير والإجراءات لأنظمة المراقبة والتحكم بالأنظمة التشغيلية لإدارة قطاع المياه وهو مشروع قامت به ديم بالشراكة مع الشركة المختصة بوضع خارطة طريق تعمل على تطوير منظومة متكاملة وحيوية للأمن السيبراني المتعلق بأنظمة ديم التشغيلية.

وتطرقت حلقة العمل إلى دور ومسؤوليات الموظفين حول الأمن السيبراني للحفاظ على الأنظمة التشغيلية من أي اختراقات أو أنشطة مشبوهة والتي قد تؤدي إلى تعطل أنظمة التحكم بالمياه. وشهدت الحلقة مناقشة الإجراءات والمقاييس التي تمّ العمل بها في ديم للتأكد بأنّها تسير وفقا للمعايير العالمية المتبعة في مجال الأمن السيبراني لمنظومة المراقبة والتحكم "سكادا".

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