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"يورب كار" تحتفل بنجاح النسخة السابعة من "الجولف المفتوحة"

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:43 ص بتوقيت مسقط

"يورب كار" تحتفل بنجاح النسخة السابعة من "الجولف المفتوحة"


مسقط - الرؤية
انطلقت النسخة السابعة من "يورب كار المفتوحة للجولف" مؤخرًا على ملعب الموج للجولف، بمشاركة 132 لاعباً من مختلف الأندية.
وبعد النجاح الهائل الذي حققته النسخ الست الماضية من بطولة "يورب كار المفتوحة للجولف" تميزت النسخة السابعة بالمزيد من الإثارة والحماس.
وأقيم حفل توزيع الجوائز تحت رعاية ماركوس بيرنهاردت المدير الإداري ليورب كار العالمية وعضو المجلس التنفيذي، وبحضور ريشي كيمجي المدير الإداري لمشاريع آشا.
وكانت "يوروب كار عُمان" الراعي الرئيسي لهذا الحدث المميز، وذلك بالتعاون مع مستال للساعات. وساهم في رعاية الحدث كل من "ميتسوبيشي موتورز" و"الأهلية للتأمين". وجاءت "نقطة السفريات" كشريك للسفر، و"ترافيليكس" كشريك لصرف العملات الأجنبية، و"أميكس" كشريك للحياة العصرية، وفندق كمبينسكي مسقط كشريك للضيافة، و"السيب للتقنية (ساركو)" كشريك تقني، و"سميث" كشريك تجاري، و"أفريكان آند إيسترن". وتأتي البطولة أيضاً بدعم كل من "بحر عمان" و"ممتاز محل"، إضافة إلى "مطعم وودلاندز".
وحل تنزين تسارونج في المرتبة الأولى ضمن الفئة "أ" وفقاً لعدد الضربات، بينما حقق بريت ميريل المركز الأول ضمن الفئة "أ" وفقاً لعدد الضربات الناجحة. وضمن الفئة "ب" حقق هاميش غورلاي المركز الأول. أما ضمن فئة النساء جاءت لين كيسي في المرتبة الأولى. وفاز نادي رأس الحمراء للجولف ببطولة "يورب كار المفتوحة للجولف" للأندية 2019.
وقال نيتين سابري المدير العام ليورب كار عُمان: "على مدى سبع سنوات تميزت البطولة بنجاحها الباهر، حيث لاقت استجابة هائلة واهتماماً أكبر عاماً بعد عام".

 

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