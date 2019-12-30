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انطلاق "الحقيبة التدريبية" في مشروع أنشطة الأمن الإلكتروني بالمدارس

الإثنين 30 ديسمبر 2019 08:41 ص بتوقيت مسقط

 

مسقط - العمانية

بدأت أمس حلقة عمل إعداد الحقيبة التدريبية في مشروع أنشطة الأمن الإلكتروني في مدارس السلطنة، التي تنفذها دائرة أمن المعلومات الإلكترونية بوزارة التربية والتعليم، ويقدمها محمد بن سليمان الغافري من المعهد التخصصي للتدريب المهني للمعلمين بمركز التدريب الرئيسي بالخوير وتستمر أربعة أيام.

وتتضمن الحلقة بناء حقيبة تعليمية لمشروع أنشطة الأمن الإلكتروني في مدارس السلطنة، وإعداد أنشطة تدريبية ونظم محاكاة في مجال أمن المعلومات، وبناء وإعداد أدوات تقييم لقياس مستويات الطلبة، بالإضافة إلى تدريس مصغر عن طريق العرض المرئي للحلقة بالربط المباشر بين مراكز التدريب للمديريات التعليمية بالمحافظات.

ويهدف مشروع أنشطة الأمن الإلكتروني بمدارس السلطنة إلى بناء القدرات وغرس الوعي لدى الطلبة في مجال الأمن الإلكتروني باستخدام وسائل التقنية الحديثة، وتمكينهم من الحفاظ على الخصوصية والأمان والاستخدام الأمثل للتقنيات الحديثة بمختلف جوانبها وأنواعها.

 

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