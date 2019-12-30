الإجادة الصناعية.. تميز وإتقان

مع دخول جائزة السُّلطان قابوس للإجادة الصناعية مرحلة الموافقة على المنشآت المُتأهلة للفوز بهذه الجائزة المرموقة، تكون هذه الجائزة قد قطعت شوطاً كبيرًا في مسيرة تقييم المشاريع المُتنافسة، ما يُؤكد أيضًا الدور المحوري الذي تُسهم به الجائزة في تعزيز تميز المنتجات العُمانية. وسيتم إعلان الفائزين بالجائزة خلال الاحتفال بيوم الصناعة العمانية في فبراير المُقبل.

والقطاع الصناعي واحد من أبرز القطاعات الواعدة التي يمكن أن تسهم بنسب كبيرة في رفد خزينة الدولة بالموارد غير النفطية، وبما يدعم خطط الحكومة لتعزيز التنويع الاقتصادي، فضلاً عن دور هذا القطاع في توفير فرص عمل مُباشرة وغير مُباشرة للباحثين عن عمل من المُواطنين. وشهد هذا القطاع خلال الفترة الماضية افتتاح عددٍ من المشروعات والإعلان عن عدد آخر مُرتقب يتم افتتاحه خلال 2020، ما يُؤكد جاذبية القطاع الصناعي للاستثمارات المحلية والأجنبية.

إنَّ جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية تستهدف تحفيز المنشآت الصناعية ودفعها لتطوير العمل وتجويد الإنتاج، وهو ما يخدم خُطط الدولة للارتقاء بالقطاع الصناعي.