السودان يلغي دعم الوقود ويزيد الأجور في 2020

ترجمة- رنا عبدالحكيم

قال إبراهيم البدوي وزير المالية السوداني إن الحكومة الانتقالية تخطط لمجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود تدريجياً في عام 2020.

وقال البدوي للصحفيين إن الدعم المالي للقمح وغاز الطهي سيحتفظ به لمساعدة الفقراء. وتُعد الإعانات عبئًا كبيرًا على الموارد المالية للحكومة، والتي تقلصت بمقدار الثلثين في إنتاج النفط بسبب انفصال جنوب السودان في عام 2011. ونقلت وكالة رويترز عن وزير المالية قوله إن الحكومة ستضاعف أيضا رواتب القطاع العام وتزيد الحد الأدنى للأجور بأكثر من 100% إلى 1000 جنيه سوداني (22 دولارًا) لتخفيف تأثير التضخم المتزايد. ولم يقدم البدوي تفاصيل حول تمويل الميزانية.

وقال مكتب الإحصاء المركزي السوداني في بيان صدر في وقت سابق من هذا الشهر، إن التضخم في السودان ارتفع إلى 60.7% في نوفمبر من 57.7% في أكتوبر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وفي أغسطس، تولى ما يسمى بمجلس السيادة المكون من شخصيات مدنية وعسكرية مهام رئاسية لمدة ثلاث سنوات حتى إجراء الانتخابات، وذلك عقب انتفاضة شعبية أطاحت بحكم الرئيس المعزول عمر حسن البشير.