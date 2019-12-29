إجراء جديد من "فيسبوك" بخصوص تطبيق "ماسنجر"

ترجمة- رنا عبدالحكيم

بدأ عملاق التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في إجبار المستخدمين على التسجيل للحصول على حساب، حتى إذا كانوا يرغبون فقط في استخدام تطبيق "ماسنجر" المستقل.

زلسنوات، سمحت الشركة للأشخاص بالتسجيل باستخدام رقم الهاتف فقط، مع إبقاء حساباتهم منفصلة في تطبيق ماسنجر الخاص بالدردشة. وفي عام 2015، بدأ فيسبوك السماح للأشخاص باستخدام تطبيق ماسنجر الشهير الذي لا يريد أن يكون جزءًا من منصة فيسبوك الأكبر.

ويعكس ذلك النظام الموجود في واتس آب، الذي تملكه فيسبوك، لكن يستخدم رقم هاتف الأشخاص لتسجيل الدخول بدلاً من أي اتصال بالموقع الرئيسي الأكثر إثارة للجدل. لكن الآن سيطلب فيسبوك من أي شخص يقوم بالتسجيل لاستخدام ماسنجر الحصول على حساب فيسبوك أولاً.

ويأتي الأمر فيما تتطلع الشركة إلى توحيد تطبيقات الدردشة الخاصة بها، مما يسمح للمستخدمين بالتحدث عبر مختلف المنصات ومشاركة البيانات بين ماسنجر وواتس آب وانستجرام.

وبحسب متحدث باسم الشركة، لن يتأثر أولئك الذين يستخدمون برنامج ماسنجر بالفعل بدون حساب فيسبوك حاليا.