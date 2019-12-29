انفجار "شاحن بطارية" يجبر طائرة على الهبوط

ترجمة- رنا عبدالحكيم

توقفت رحلة من كوالا لمبور إلى هونج كونج في يوم عيد الميلاد، عندما انفجرت شاحن البطارية "Power bank" الخاص بهاتف نقال لرجل يبلغ من العمر 26 عامًا بينما كان يشحن هاتفه أثناء الرحلة.

واضطرت الطائرة إلى الهبوط في مطار طان سون نهات بفيتنام؛ حيث أدى الانفجار إلى إصابة فخذ الرجل ويده اليسرى، وكان يتعين حضور الفنيين الطبيين على الفور.

ولحسن الحظ، تمركزت فرق أمنية أرضية وفريق طبي بسيارات الإسعاف عندما هبطت الطائرة، وتم نقل الرجل المصاب إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج على الفور. وبناءً على المزيد من التحقيقات التي أجرتها سلطات الطيران الفيتنامية، اكتشف أن شاحن البطارية ذا العلامة التجارية المجهولة، كان السبب وراء الحادث.