منتخبنا الوطني يحتكر صدارة تحت 15 سنة في البطولة الخليجية للجولف

مسقط – الرؤية

احتكر منتخبنا الوطني تحت 15 سنة المركز الأول في انطلاق منافسات بطولة مجلس التعاون الخليجي الثالثة والعشرين للرجال والثانية عشرة للشباب تحت 18 سنة، والسادسة للناشئين تحت 15 سنة، والأولى للأشبال تحت 13 سنة والخامسة الفتيات والتي أقيمت خلال الفترة من 27 - 31 من شهر ديسمبر الجاري بنادي غلا للجولف، والتي تنظمها وزارة الشؤون الرياضية ممثلا في الاتحاد العماني للجولف.

واستطاع ثلاثي المنتخب المنذر الهنائي وأحمد الوهيبي وناصح الوهيبي فرض سيطرتهم بقوة خلال منافسات اليوم الأول من البطولة، وذلك بعدما جمع المنتخب 152 نقطة متقدما على المنتخب الإمارات الذي حل ثانيا برصيد 164 نقطة. بينما جاء في المركز الثالث المنتخب السعودي برصيد 173 نقطة ثم المنتخب القطري برصيد 194 نقطة وتبعه خامسا المنتخب البحريني برصيد 253 نقطة.

وفي منافسات الكبار استحوذ المنتخب البحريني على المركز الأول بعدما حصد 224 نقطة بينما جاء في المركز الثاني المنتخب السعودي برصيد 225 نقطة وحل ثالثا المنتخب القطري برصيد 226 نقطة ثم منتخب الإمارات برصيد 227 أمّا منتخبنا الوطني والمكون من عزام الرمحي وبدر العامري ويوسف البلوشي ومحمد البلوشي فلم يتمكنوا من تقديم العرض المناسب في اليوم الأول في البطولة مما أدى لتراجع أداء المنتخب إلى المركز الخامس برصيد 249 نقطة وحلّ في المركز السادس المنتخب الكويتي برصيد 257.

من جانب آخر تقيم اللجنة المنظمة للبطولة حفل عشاء على شرف الوفود المشاركة في البطولة.