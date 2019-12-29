150 مشاركا في مسير رياضي من دماء والطائيين إلى العامرات

مسقط - الرؤية

قطعَ أكثر من 150 شخصًا الطريق مشيًا على الأقدام من ولاية دماء والطائيين إلى ولاية العامرات، وذلك ضمن المسير السنوي الذي يأتي للسنة الخامسة على التوالي.

وأُقيم المسير السنوي في نسخته هذا العام تحت رعاية سعادة الشيخ حمدون بن سعيد الفزاري عضو مجلس الشورى ممثل ولاية المضيبي، وبتنظيم من روضة الجيل المبدع وبرعاية من وزارة السياحة وبنك ظفار ومؤسسة تلال العرين للتجارة. وبلغت المسافة التي قطعها المشاركون 20 كيلو مترًا، واستغرق المسير 6 ساعات، بعدما انطلق في الساعة 7 صباحا، وانتهى عند الساعة 1 ظهرًا. وبدأ المسير من بلدة "بعد" التابعة لولاية المضيبي مرورًا ببعض القرى على خط الرحلة؛ منها قرية الرحبة التابعة لولاية بدبد، وبعض القرى الجبلية على خط الرحلة، مثل قحزة وحلحل وجرابب إضافة للسلسلة الجبلية التي تربط دماء والطائيين بالعامرات.