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"بلدية الرستاق" تناقش تأهيل الطرق المؤدية للولاية

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:10 م بتوقيت مسقط

"بلدية الرستاق" تناقش تأهيل الطرق المؤدية للولاية

الرستاق - طالب المقبالي

عقدتْ لجنة الشؤون البلدية بولاية الرستاق، اجتماعها العاشر لهذا العام، برئاسة سعادة الشيخ الدكتور هلال بن علي بن سعود الحبسي والي الرستاق رئيس اللجنة، وبحضور عدد من المسؤولين بوزارة النقل وشرطة عُمان السلطانية.

واستهلَّ سعادته الاجتماع بكلمة ترحيبية بأعضاء اللجنة، بعدها تمَّ مناقشة المواضيع المدرجة بجدول الأعمال؛ ومن أبرزها: التصديق على محضر الاجتماع التاسع للجنة للعام 2019م، ومناقشة موضوع تأهيل الطريق المؤدي للولاية من دوار الحزم وحتى دوار الوشيل.

واستعرضَ الاجتماع رسالة بلدية الرستاق حول تفعيل سوق أبوثمانية، وتنظيم الأرض المجاورة، ومناقشة موضوع محلات الكبرة التابعة للبلدية بمنطقة العراقي.

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