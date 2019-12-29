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الأمين العام لمجلس الدولة يستقبل طلاب الماجستير بكلية مجان

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:06 م بتوقيت مسقط

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مسقط - الرؤية

استقبلَ سعادة الدكتور خالد بن سالم السعيدي الأمين العام لمجلس الدولة، أمس الأحد، طلاب الماجستير بكلية مجان الجامعية؛ وذلك خلال زيارتهم للمجلس للتعرف على صلاحياته ودوره في العمل الوطني.

ورحَّب سعادته بالطلاب في رحاب المجلس، مبرزا أهمية مثل هذه الزيارات، ودورها في زيادة الوعي بالممارسة المؤسسية للشورى لدى كافة الأوساط المجتمعية، خاصة طلاب الجامعات والكليات والمدارس.

وأكد السعيدي حرص المجلس على مد جسور التواصل مع المجتمع؛ وذلك من خلال حسابات المجلس على منصات التواصل الاجتماعي، وعبر الزيارات المباشرة لمقر المجلس للتعرف على مرافقه والاطلاع على آلية عمله والوقوف على اختصاصاته وصلاحياته. وقال سعادته إن مبنى مجلس عمان يعد من أحدث المباني البرلمانية وأكبرها؛ حيث أراد جلالة السلطان المعظم -حفظه الله ورعاه- أن يكون المبنى صرحًا معماريًّا يجمع في تصميمه بين الأصالة العمانية والحداثة، ويعكس الطابع المعماري المستمد من البيئة العمانية.

وتطرَّق سعادته إلى الممارسة المؤسسية للشورى في السلطنة وما شهدته من تطور، وما حققته من إنجازات من خلال مناقشة مشروعات القوانين وتقديم المقترحات والدراسات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية...وغيرها، منوها في هذا السياق بدور الثنائية البرلمانية في تجويد أداء المؤسسة الشورية.

حضر اللقاء عبدالله بن صالح البريكي الأمين العام المساعد لشؤون الإعلام والعلاقات العامة، وعدد من موظفي المجلس. وأجرى الطلاب جولة في مبنى المجلس تعرفوا خلالها على مرافقه المختلفة، كما استمعوا إلى محاضرة ألقاها د. أحمد بن حميد الشبلي نائب الأمين العام المساعد لشؤون مركز المعلومات والبحوث بالمجلس؛ تطرق خلالها إلى الأحكام الخاصة بمجلس الدولة في النظام الأساسي للدولة، وهيكله التنظيمي، والمراحل والمدد التي يمرُّ بها مشروع القانون في المجلس، إضافة للتعريف بأعماله وأنشطته.

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