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الثلاثاء.. انطلاق السباق العام بالفليج للهجانة السلطانية

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:04 م بتوقيت مسقط

02 -من السباق الماضي
04 -من السباق الماضي
03 -من السباق الماضي

بركاء - الرؤية

تنطلق، غدًا الثلاثاء، فعاليات السباق العام الذي يُقام على مضمار الهجانة السلطانية بالفليج بولاية بركاء، خلال الفترة من 31 من ديسمبر 2019م إلى الثاني من يناير 2020م؛ وذلك ضمن المهرجان السنوي لسباقات الهجن الأهلية السابع عشر للموسم 2019/2020م الذي تنظِّمه الهجانة السلطانية بشؤون البلاط السلطاني.

ويشتملُ سباق اليوم الأول على 19 شوطا لفئة الحجائج؛ منها: 13 شوطا للبكار لمسافة 4 كيلومترات، وخصص للشوط الأول جائزة خنجر ومبلغا نقديا للفائز بالمركز الأول، وجوائز نقدية لبقية المراكز إلى المركز العاشر، وهو شوط لنوق للهجانة السلطانية ومن يرغب، ويتأهل منه النوق الفائزة من المركز الأول إلى المركز الخامس.

وخُصِّصت للشوط الثاني جائزة سيارة للفائز بالمركز الأول، وجوائز نقدية للمركز الثاني إلى المركز العاشر وهو شوط للتسعيرة، وتتأهل منه النوق الفائزة من المركز الأول والثاني. أما من الشوط الثالث إلى الشوط الحادي عشر فخصصت للفائز من المركز الأول إلى العاشر جوائز نقدية، وهي أشوط للتسعيرة وتتأهل النوق الفائزة بالمركز الأول والثاني، ما عدا الأشواط من التاسع إلى الحادي عشر فتتأهل منها النوق الفائزة بالمركز الأول فقط.

ويحصل الفائز بالشوط الثاني عشر والثالث عشر من المركز الأول إلى العاشر على جوائز نقدية، وهو شوط بدون تأهيل وبدون تسعيرة. أما الأشواط من الرابع عشر إلى الشوط التاسع عشر، فخُصصت للجعدان ويحصل الفائزون بالمراكز العشرة الأولى فيها على جوائز نقدية.

ومن المتوقع مشاركة عدد كبير من أصحاب الإبل من مختلف محافظات السلطنة؛ كون هذا السباق يحمل العديد من الجوائز التي يمكن التنافس عليها؛ حيث ستكون هناك أشواط خاصة للتسعيرة (شراء النوق)، وأشواط لجوائز السيارات والخناجر والجوائز النقدية، إضافة لأشواط مخصصة للتأهل إلى السباق الختامي لكأس جلالة السلطان لسباقات الهجن 2020م.

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