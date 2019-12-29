16 سيارة وجوائز عينية ونقدية في انطلاق فعاليات مهرجان حمراء الدروع

حمراء الدروع - ناصر العبري

انطلقت، صباح أمس الأحد، بنيابة حمراء الدروع بولاية عبري، فعاليات مهرجان حمراء الدروع لمزاينة الإبل السادس، برعاية سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري محافظ جنوب الباطنة، وبحضور سعادة الشيخ سيف بن حمير آل مالك الشحي محافظ الظاهرة، وولاة المحافظة، وأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى والمشايخ ومدراء المؤسسات الحكومية والخاصة والمهتمين برياضة الإبل من السلطنة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ويستمرُّ المهرجان حتى يوم السبت الرابع من يناير المقبل، بمشاركة واسعة من المهتمين ومربي الهجن.. واشتمل اليوم الأول على ثلاثة أشواط، كما صاحب المهرجان قصائد شعرية في حب الوطن ومولانا صاحب الجلالة، وعدد من الفنون الشعبية، بعد ذلك قام راع المهرجان -يرافقه الشيخ المكرم حمد بن مطر الدرعي- بتكريم الفائزين في الأشواط الثلاثة، كما تمَّ تكريم المساهمين والداعمين للمهرجان.

من جانبه، قال المكرم الشيخ حمد بن مطر بن محمد الدرعي عضو مجلس الدولة رئيس المهرجان، لـ"الرؤية": إنَّ المهرجان يأتي بعد النجاحات والمشاركات الكبيرة التي شهدتها المهرجانات السابقة، وتواصلاً لنهج الرعاية والاهتمام والتشجيع الذي توليه الحكومة الرشيدة على استمرارية وديمومة إحياء الموروث الحضاري وغرس مفاهيمه في نفوس الأبناء على الدوام.

وأضاف الدرعي أنَّ الاستعدادات اكتملت، وتم تشكيل اللجان لإنجاح المهرجان، كما تم تجهيز الأعمال الفنية والقرية التراثية التي ستحتوى على معرض تراثي يجسِّد عُمق الأصالة التراثية والأشغال والأعمال المنزلية وبرامج الفعاليات المصاحبة طيلة أيام المهرجان.

وأشار عضو مجلس الدولة رئيس المهرجان إلى أنَّ عددَ الأشواط التي يشتمل عليها المهرجان تبلغ 52 شوطاً مُقسَّمة على فترتين: صباحية للجمهور، ومسائية لأبناء المنطقة، وتبلغ جوائز هذا العام 16 سيارة، إضافة إلى جوائز عينية ونقدية، وعقود ذهب، وتم تخصيص سيف حمراء الدروع الذهبي للأشواط العامة، وبيرق حمراء الدروع للأشواط الخاصة، مع مبالغ مالية نقدية للفائزين حتى المركز العاشر في بعض الأشواط والأشواط الرئيسية للمركز الخامس.

وتابع أنَّ اليوم الثالث خُصِّص لمنافسات اليولة للصغار والرابع لليولة للكبار، فيما تمَّ تخصيص الخامس كيوم ختامي لمنافسات مسابقة اليولة للكبار، بينما اليوم السادس للمهرجان سيكون مفتوحاً لمشاركات مجموعة من الشعراء والفنانين.

ويختتم المهرجان فعالياته صباح يوم السبت الموافق الرابع من يناير 2020، بإقامة الحفل الختامي وتوزيع السيارات والجوائز المختلفة للفائزين، مع تقديم مجموعة من الفقرات المختلفة المصاحبة لحفل الختام، والذي يرعاه معالي الدكتور أحمد بن محمد الفطيسي وزير النقل.