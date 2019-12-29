"تعليمية الوسطى" تبدأ فحص وتدقيق ملفات طلاب دبلوم التعليم العام

هيماء - محفوظ الشيباني

بدأتْ لجنة الفحص والتدقيق النهائي بالمديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى، أعمالها في تدقيق ملفات طلاب دبلوم التعليم العام بالمحافظة للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2019/2020م؛ وذلك برئاسة محمد الكثيري رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة وممثلي الوزارة بمركز التدريب والإنماء المهني بمبنى المديرية بهيماء.

وتستمرُّ أعمال اللجنة حتى منتصف الأسبوع الحالي، بفحص وتدقيق عينة من ملفات أعمال الطلاب بالصف الثاني عشر؛ للتأكد من تطبيق المعلمين لأدوات التقويم المستمر بصورة صحيحة من خلال مطابقة دراجات الطلاب لأعمالهم بالملفات الخاصة بهم وتصويب الأخطاء وفق المعايير والمواصفات الفنية الواردة في وثائق تقويم تعلم الطلاب للمواد الدراسية.