"بلدي الباطنة" يناقش إنشاء غرفة للحراسة بمجمع العوابي الصحي

الرستاق - طالب المقبالي

ناقشتْ لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والبيئية بالمجلس البلدي بمحافظة جنوب الباطنة، أمس، خلال اجتماعها الثالث لهذا العام، برئاسة سليمان بن محمد الشكيلي رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، إنشاء غرفة للحراسة بالمجمع الصحي بولاية العوابي.

وطالبتْ اللجنة المديرية العامة للخدمات الصحية بمحافظة جنوب الباطنة، بتنظيم حملات رش المستنقعات المائية؛ لما لها من أضرار صحية على المجتمع.

واستعرضتْ اللجنة -خلال اجتماعها- إضافة عدد من الخدمات للمركز الصحي بولاية بركاء، كما طالب الأعضاء خلال الاجتماع برصف مواقف السيارات بالمركز الصحي بنيابة الحوقين، وفتح بوابة للمواقف من الجهة الشرقية خاصة بالمواقف.