"بيت الغشام" تشارك في مهرجان الأيام الثقافي للكتاب بالبحرين

مسقط - الرؤية

تُشارك مؤسسة بيت الغشام للصحافة والنشر، حاليا في مهرجان الأيام الثقافي للكتاب بمملكة البحرين، الذي انطلقَ في السابع والعشرين من ديسمبر الجاري، ويتواصل حتى الخامس من يناير المقبل.

وتستعدُّ مؤسسة بيت الغشام للمشاركة في عدد من المعارض المحلية والخارجية خلال النصف الأول من العام 2020م؛ أولها: معرض الدوحة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة من 9 إلى 18 يناير المقبل، وتجري الاستعدادات للمشاركة في معرض مسقط الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة 19-29 فبراير المقبل، والذي يحتفل في دورته القادمة بيوبيله الفضي، ويستضيف محافظة مسندم ضيف شرف، إلى جانب المشاركة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة 15-21 أبريل المقبل.

وشاركت المؤسسة خلال العام الجاري في عدد من معارض الكتب المحلية والخارجية؛ وهي: معرض الدوحة الدولي للكتاب، ومعرض مسقط الدولي للكتاب، ومهرجان مسقط، ومعرض عمّان الدولي للكتاب بالوكالة عبر "الآن" ناشرون ومزعون، ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب، ومعرض شمال الباطنة للكتاب بصحار، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب.