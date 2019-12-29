الأحد, 29 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. تعليم
  5. عرض الخبر

تسجيل أول براءة اختراع لكلية العلوم التطبيقية بصحار

الأحد 29 ديسمبر 2019 07:43 م بتوقيت مسقط

262A9960
WhatsApp Image 2019-12-25 at 11.03.03 AM

الرؤية - طالب المقبالي

سجَّلت كلية العلوم التطبيقية بصحار أول براءة اختراع لها؛ وذلك عن مشروع التوربينات الهوائية لإنتاج الطاقة.

وبدأ الاختراع كمشروع تخرُّج لطلاب تخصص الهندسة الميكانيكية؛ هم: محمد الشبلي، وأحمد الهنائي، والمعتز المعمري، ومحمد الجديدي، وبإشراف الدكتور محمد بن سيف السعيدي، قبل أن يحصل على براءة الاختراع.

من جانبه، قال الدكتور محمد السعيدي المشرف على المشروع: إنَّ الفكرة تمحورت حول الاستفادة من المورث البحري؛ حيث درس الفريق تصميم الأشرعة في السفن العمانية والتي حسب ما ذكرت المراجع التاريخية أنها كانت تتمتع بسرعة عالية مقارنة بالسفن الموجوده آنذاك.

وأضاف السعيدي أن أحد أهم عوامل سرعة السفن الشراعية هو كفاءة الأشرعة في حصد طاقة الرياح، وبعد تجربة عدد من التصميمات توصَّل الفريق لتصميم يمكن أن يرفع كفاءة استخلاص طاقة الرياح بنسبة 7% مقارنة بالتصاميم التجارية الحالية.

وأوضح السعيدي أنَّ الفائدة الاقتصادية المرجوة من المشروع تجعل بناء محطات إنتاج الطاقة بالرياح أكثر جدوى من ناحية العائد الاستثماري؛ مما يجعل بناء محطات إنتاج الكهرباء من الرياح مجديًا اقتصاديا في مناطق جغرافية أوسع في عمان والخليج بشكل عام.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 يناير 2018

تسجيل 391 طلب براءة اختراع من الأفراد والشركات خلال 2017

المزيد

15 أبريل 2018

تسجيل براءة اختراع لإنتاج الطاقة من جزيئات الماء

المزيد

21 أبريل 2018

تسجيل براءة اختراع كريم لإعادة نمو الشعر بـ"التجارة والصناعة"

المزيد

30 يونيو 2019

تسجيل 230 طلب براءة اختراع و71 للحماية المؤقتة في "الملكية الفكرية" بنهاية يونيو

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

وفد من الخدمة المدنية يشارك في اجتماعات الأمانة العامة للتعاون الخليجي بالرياض

المحليات - أخبار

تسجيل أول براءة اختراع لكلية العلوم التطبيقية بصحار

المحليات - تعليم

الموافقة على النتائج النهائية للمنشآت الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

الاقتصاد - محلي

"مدائن" تنظم حلقة عمل حول التحديات المعاصرة في الإدارة والطرق الحديثة لمُعالجتها

الاقتصاد - محلي

تطبيق قواعد جديدة لضم مدد الخدمة للاشتراك في "التأمينات".. الأربعاء

المحليات - أخبار

أمطار على ظفار والوسطى وتوقعات بامتدادها نحو الشرقية ومسقط

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة