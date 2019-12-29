تسجيل أول براءة اختراع لكلية العلوم التطبيقية بصحار

الرؤية - طالب المقبالي

سجَّلت كلية العلوم التطبيقية بصحار أول براءة اختراع لها؛ وذلك عن مشروع التوربينات الهوائية لإنتاج الطاقة.

وبدأ الاختراع كمشروع تخرُّج لطلاب تخصص الهندسة الميكانيكية؛ هم: محمد الشبلي، وأحمد الهنائي، والمعتز المعمري، ومحمد الجديدي، وبإشراف الدكتور محمد بن سيف السعيدي، قبل أن يحصل على براءة الاختراع.

من جانبه، قال الدكتور محمد السعيدي المشرف على المشروع: إنَّ الفكرة تمحورت حول الاستفادة من المورث البحري؛ حيث درس الفريق تصميم الأشرعة في السفن العمانية والتي حسب ما ذكرت المراجع التاريخية أنها كانت تتمتع بسرعة عالية مقارنة بالسفن الموجوده آنذاك.

وأضاف السعيدي أن أحد أهم عوامل سرعة السفن الشراعية هو كفاءة الأشرعة في حصد طاقة الرياح، وبعد تجربة عدد من التصميمات توصَّل الفريق لتصميم يمكن أن يرفع كفاءة استخلاص طاقة الرياح بنسبة 7% مقارنة بالتصاميم التجارية الحالية.

وأوضح السعيدي أنَّ الفائدة الاقتصادية المرجوة من المشروع تجعل بناء محطات إنتاج الطاقة بالرياح أكثر جدوى من ناحية العائد الاستثماري؛ مما يجعل بناء محطات إنتاج الكهرباء من الرياح مجديًا اقتصاديا في مناطق جغرافية أوسع في عمان والخليج بشكل عام.