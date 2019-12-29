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اختيار أعضاء المجلس الاستشاري الطلابي في كلية الشرق الأوسط

الأحد 29 ديسمبر 2019 07:43 م بتوقيت مسقط

اختيار أعضاء المجلس الاستشاري الطلابي في كلية الشرق الأوسط

مسقط - الرؤية

عقدتْ كلية الشرق الأوسط اجتماعًا لتكوين المجلس الطلابي الاستشاري، عقب انتهاء العملية الانتخابية الطلابية؛ وذلك لاختيار وتوزيع الأعضاء المؤهلين لتولِّي المهام المقرونة للمجلس الاستشاري الطلابي للعام الأكاديمي 2019-2020.

حضر  الاجتماع الدكتور صالح الشعيبي مساعد العميد للشؤون الخارجية والتواصل المجتمعي، ورئيس قسم الأنشطة وخدمة المجتمع، وعددٍ من الموظفين من مختلف الأقسام في الكلية، إضافة إلى الأعضاء الثمانية عشر المنتخبين.

ويتشكَّل المجلس من الطالبة ريام زايد السعدي رئيسًا للمجلس الطلابي الاستشاري خلال هذا العام الأكاديمي، والطالب قيس بن عبدالحافظ البلوشي نائب الرئيس، إضافة لحصول الطالب محمد أحمد على منصب رئيس لجنة الشؤون الأكاديمية، والطالب دانيش شوجا رئيسًا للجنة الخدمات الطلابية، والطالبة إيمان أسلم رئيس لجنة الأنشطة والمبادرات.

ويحصل كل طالب تم انتخابه لرئاسة اللجان على أربعة أعضاء مساعدين لتنفيذ مختلف الفعاليات والمسؤوليات، وفقاً لصلاحيات المجلس الاستشاري الطلابي.

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