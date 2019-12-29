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"فاعلية الموقع الإلكتروني للتليفزيون العماني" في دراسة ماجسيتر بجامعة السطان قابوس

الأحد 29 ديسمبر 2019 07:42 م بتوقيت مسقط

"فاعلية الموقع الإلكتروني للتليفزيون العماني" في دراسة ماجسيتر بجامعة السطان قابوس

مسقط - الرؤية

حصلت الباحثة خالصة بنت ناصر الرحبية، على درجة الماجستير في تخصص الإذاعة والتليفزيون بكلية الآداب والعلوم الاجتماعية بجامعة السلطان قابوس للعام 2019م، عن رسالتها "فاعلية الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للإذاعة والتليفزيون بسلطنة عمان على شبكة الويب (دراسة تحليلية ميدانية)".

وتهدفُ الدراسة إلى الكشف عن  فاعلية الموقع الإلكتروني للهيئة؛ من خلال: تحليل الخصائص الشكلية للموقع، وتحليل خصائص المحتوى الإعلامي على الموقع، وتحليل خصائص قابلية الوصول وسهولة استخدام الموقع، والتعرف على مستوى الكفاءة والتفاعلية في عناصر بناء الموقع، والتعرف على العناصر التي يقدمها الموقع لدعم الوسيلة الإعلامية التي تصدر عنه، ومدى نجاح الموقع في استثمار المزايا التقنية والخدمات التفاعلية التي توفرها الشبكة العنكبوتية.

وسعت الدراسة إلى توثيق الشهادات عبر دراسة الميدانية؛ فتمكن من التعرف على مدى قابلية الوصول وسهولة استخدام الموقع الإلكتروني للهيئة من قبل المستخدمين؛ من خلال: التعرف على مدى استخدام الموقع، ومعدلات تصفحه، ومصادر معرفة المستخدمين بالموقع، ودرجة رضا المستخدمين عن الموقع التي استنتجت بعد دراسة أبرز المشكلات التي تظهر على الموقع، وأهم الخدمات المستفادة منه ومدى رضاهم عن مستوى التفاعلية.

وشهدتْ السنوات الأخيرة زيادة في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي Social Media من جانب الجمهور، والإعلاميين، والمُعلنين، والشركات التجارية، والمؤسسات الحكومية والخاصة، ومع تعدد مواقع التواصل الاجتماعي وتنوع أشكالها وخصائصها وتزايد أهميتها، وظهرت حاجة مُلحة لدى وسائل الإعلام التقليدية لتوظيف إمكانيات هذه المواقع، والعمل على بلورة إستراتيجية إعلامية تأخذ في الاعتبار دمج وسائل الإعلام الجديد ضمن منظومة عمل وسائل الإعلام التقليدي.

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