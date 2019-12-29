الأحد, 29 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

"الصحة" تناقش مؤشرات المسح الوطني للأمراض غير المعدية في ظفار

الأحد 29 ديسمبر 2019 07:41 م بتوقيت مسقط

IMG-20191229-WA0049
IMG-20191229-WA0050

صلالة - الرؤية

استضافتْ قاعة ظفار بمنتجع كراون بلازا صلالة، حلقة نتائج المسح الصحي للأمراض غير المعدية وعوامل خطورتها؛ وذلك تحت رعاية سعادة د. علي بن طالب الهنائي وكيل وزارة الصحة لشؤون التخطيط، وبحضور أصحاب السعادة الولاة ومديري العموم المصالح الحكومية والمؤسسات الخاصة بالمحافظة.

وتهدف الحلقة لتوفير العديد من المؤشرات الصحية ذات الجودة العالية، والأهمية البالغة للمخططين، ومتخذي القرار بالوزارة، والقطاعات الأخرى لبناء الخطط المستقبلية المبنية على الأدلة والبراهين للتصدي للأمراض غير المعدية لتغيير أنماط الحياة غير الصحية.

واستُهلت حلقة العمل بكلمة المديرية العامة للخدمات الصحية لمحافظة ظفار، قدمها علي بن محمد عباس العجمي مدير دائرة التخطيط والدراسات؛ قال خلالها: "الأمراض المزمنة أو غير المعدية التي لا تنتقل بالعدوى تعتبر من أهم أسباب الوفيات على مستوى العالم". وأضاف العجمي أنها تعد أهم عوامل الخطورة التي تسببها الأمراض غير المعدية هي أنماط الحياة مثل تعاطي التبغ بأنواعه والخمول وقلة النشاط البدني والممارسات الغذائية غير الصحية و السمنة كلها عوامل تزيد من تفاقم الامراض و تهدد حياة الفرد.

وذكر العجمي أن وزارة الصحة دشنت المسح في محافظة ظفار خلال الربع الأول من 2017، واستهدفَ جميع فئات المجتمع من خلال اختيار عينات عشوائية من ذكور وإناث للفئات من 15سنة فما فوق.

من جانبها، قدمت الدكتورة عذراء بنت هلال المعولية مديرة مركز الدراسات والبحوث بوزارة الصحة، عرضًا لنتائج المسح الصحي الوطني للأمراض غير المعدية بمحافظة ظفار مؤكدة أن الوفيات الناجمة عن الامراض غير المعدية في السلطنة تبلغ 72%، وذلك حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية عام 2018؛ حيث جاءت وفيات أمراض القلب والأوعية الدموية في المقدمة بنسبة 36% تليها مجمل أمراض السرطان بما نسبته 11% تليها وفيات السكري بنسبة8%.

وأشارت عذراء إلى محددات عوامل الخطورة حسب المسح الوطني للأمراض غير المعدية، وهي سلوكية قابلة للتغيير؛ مثل: تعاطي التبغ والنظام الغذائي غير الصحي، وقلة النشاط البدني وتناول الكحول، وزيادة الوزن وارتفاع السكر في الدم وضغط الدم والكولسترول وتلوث الهواء.

واستعرضتْ مديرة مركز الدراسات والبحوث بوزارة الصحة أهم المؤشرات ونتائج المسح الوطني للأمراض غير المعدية في محافظة ظفار للعام 2018، ومقارنتها ببقية محافظات السلطنة؛ حيث تصدرت ظفار أرقام متعاطي التبغ بنسبة 18%، بينما سجلت المحافظة نسبة 10% من معدل ارتفاع معدل السكر في الدم، وما نسبته 45.4% من انتشار السمنة، وهي الأولى على مستوى محافظات السلطنة، فيما سجلت في معدل عدم انتشار ممارسة النشاط البدني الكافي أسبوعيا 49.5%.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 يناير 2017

"الصحة": المسح الوطني للأمراض غير المعدية يستهدف 9 آلاف أسرة في المحافظات

المزيد

22 يناير 2017

"الصحة" تدشن برنامج المسح الوطني للأمراض غير المعدية بمشاركة 77 من فرق جمع البيانات

المزيد

12 فبراير 2017

تدشين المسح الوطني للأمراض غير المعدية بإبراء

المزيد

23 يناير 2017

تواصل فعاليات المسح الوطني للأمراض غير المعدية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

تسجيل أول براءة اختراع لكلية العلوم التطبيقية بصحار

المحليات - تعليم

الموافقة على النتائج النهائية للمنشآت الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

الاقتصاد - محلي

"مدائن" تنظم حلقة عمل حول التحديات المعاصرة في الإدارة والطرق الحديثة لمُعالجتها

الاقتصاد - محلي

تطبيق قواعد جديدة لضم مدد الخدمة للاشتراك في "التأمينات".. الأربعاء

المحليات - أخبار

أمطار على ظفار والوسطى وتوقعات بامتدادها نحو الشرقية ومسقط

المحليات - أخبار

استكشافات الغاز تعزز فرص السلطنة في التصدير

الاقتصاد - محلي

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة