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"الاعتماد الأكاديمي" تصدر تقريرا عن جودة البرنامج التأسيسي بجامعة السلطان قابوس

الأحد 29 ديسمبر 2019 07:40 م بتوقيت مسقط

"الاعتماد الأكاديمي" تصدر تقريرا عن جودة البرنامج التأسيسي بجامعة السلطان قابوس

 

مسقط – الرؤية

أصدرت الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي، تقرير جودة البرنامج التأسيسي العام لجامعة السلطان قابوس، وهو نتاج عملية التدقيق التي أجرتها الهيئة وفق دليل تدقيق جودة البرامج التأسيسية العامة، علماً بأنَّ مجلس الإدارة قد صادق على التقرير في تاريخ 9 ديسمبر 2019م.

ويوثق التقرير النتائج التي توصلت إليها عملية تدقيق جودة البرنامج التأسيسي العام لجامعة السلطان قابوس؛ حيث يعلق على مدى ملاءمة وفاعلية أنظمة البرنامج التأسيسي العام بالمؤسسة، لتحقيق رسالة الجامعة ورؤيتها.

 وتُعد عملية تدقيق جودة البرنامج التأسيسي العام المرحلة الأولى من عملية اعتماد البرامج التأسيسية العامة التي تقوم بها الهيئة العُمانية للاعتماد الأكاديمي.

ويتضمن تقرير تدقيق جودة البرنامج التأسيسي العام الذي أصدرته الهيئة مُلخصًا للنتائج التي توصل إليها فريق التدقيق الذي شكلته الهيئة أثناء عملية التدقيق. كما يتضمن التقرير الاستنتاجات الرسمية، المتعلقة بأداء الجامعة في مجال البرنامج التأسيسي العام، إلى جانب التوصيات التي أراد الفريق أن يلفت اهتمام الجامعة نحوها باعتبارها فرصًا مُهمة وبحاجة إلى مُعالجة لتحسين البرنامج. وبعبارة أخرى، فإنَّ التقرير يهدف إلى بيان عدد من المُلاحظات المهمة والمتوازنة، ولكنه لا يعلّق على جميع الأنظمة المُطبقة في البرنامج التأسيسي العام بالجامعة.

وبدأت عملية التدقيق مع قيام الجامعة بإجراء عملية دراسة ذاتية تضمنت رسالتها ورؤيتها وأنظمتها ذات العلاقة بالبرنامج التأسيسي العام، والتي تم تلخيص نتائجها وإدراجها ضمن وثيقة الدراسة الذاتية التي قدمتها الجامعة للهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي في 14 نوفمبر 2018م، وبعد مُراجعة وثيقة الدراسة الذاتية والوثائق المساندة التي قدمتها الجامعة، عقد الفريق أول اجتماع رسمي له لمُناقشة وتدوين النتائج الأولية التي توصل إليها، وذلك في 10 يناير 2019م.

وأجرى الفريق زيارة تدقيقية للبرنامج التأسيسي العام بالجامعة في الفترة من 24 إلى 28 مارس 2019م، حيث التقى بالعديد من أصحاب العلاقة، ومن بينهم إدارة الجامعة، وأعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، إضافة لبعض مرافق الجامعة ذات الصلة بالبرنامج التأسيسي العام، واطلع على عددٍ من المواد والوثائق الإضافية.

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