"شبابية الرستاق" تبدأ تقييم تطبيقات الهواتف الذكية

الرستاق - طالب المقبالي

بدأت اللجنة الشبابية في نادي الرستاق تقييم مسابقة تصميم تطبيقات الهواتف الذكية، وذلك ضمن مسابقة إبداعات شبابية التي أطلقتها وزارة الشؤون الرياضية .

وقدم المشاركون تطبيقات في مجالات دعم الأنشطة الشبابية والرياضية، وقد تم تقييمها وفقاً لجودة التصميم وأهمية الفكرة وقابلية استعمالها وتوسعها بحيث تلبي التطبيقات احتياجات اجتماعية ويقلل من الوقت والجهد .

تستهدف المسابقة الفئة العمرية ما بين ١٨ إلى ٣٠ عاماً والمشاركة في هذه المسابقة تمكن الشباب من تطوير مهاراتهم التقنية وجعلهم أكثر وعياً بقضايا واحتياجات المجتمع من خلال سعيهم لتصميم تطبيقات تسهل حياة الناس اليومية .