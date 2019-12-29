3753 طالبا وطالبة يؤدون امتحانات النقل بمحافظة الوسطى

هيماء - محفوظ الشيباني

أدى 3753 طالبا وطالبة بمدارس تعليمية الوسطى، صباح أمس الأحد. امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2019- 2020م لصفوف النقل من الخامس حتى الحادي عشر وسط أجواء اتسمت بالهدوء والأريحية وتوفير كافة المستلزمات وتهيئة القاعات.

وبدأت امتحانات الطلاب بمادة الرياضيات في جميع صفوف النقل، ومن المقرر أن ينهي طلبة صفوف النقل (10- 5) امتحاناتهم في الخامس من يناير المقبل بمادة العلوم بينما ينهي طلبة الحادي عشر امتحاناتهم في التاسع من يناير بمادتي التربية الإسلامية والفنون التشكيلية.