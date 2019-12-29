"العريش" تمثل نادي بركاء في مسابقة إبداعات شبابية لجنوب الباطنة

بركاء - الرؤية

توجت فرقة مسرح الطموح، بالمركز الأول في التصفيات الأولية لنادي بركاء، عن عرضها "العريش" وجاء بعدها فرقتا الفن الحديث والأستاذ المسرحية وبذلك ستكون ممثلة لنادي الشباب الرياضي بمسابقة الإبداعات الشبابية لجنوب الباطنة 2020.

وتحاكي أحداث المسرحية واقعاً نعيشه من أحد أنواع الظلم الاجتماعي والغطرسة واستخدام القوة في غير موضعها، وهي من تأليف وإخراج يونس المعولي.

وقال المعولي:"الحمد لله أولًا وأخيرًا على هذا الإنجاز بعد أيام عشناها للتحضير لهذا اليوم والجميع رفع جاهزيته ورغم الظروف التي صاحبتنا إلا أن تكاتف الجميع والحرص على الظهور بثيمة مختلفة كانت السلاح الذي أرسى بالسفينة إلى شاطئ الهدف المنشود".

وأضاف المخرج يونس المعولي :"شكرًا لطاقم العريش بجميع أركانه الذين بذلوا وضحوا لأجل هذا اليوم، ولكل من وقف معنا وساهم ودعمنا لإنجاح سفينة العريش لبر النجاح سائلين المولى التوفيق للجميع".

بدوره قال الممثل أكرم البلوشي: "لا أعلم ماذا أخط أو أنثر من حروف لروعة جمال وصف تجربة خضت فيها أولى مراحل وقوفي على الخشبة أهديها لأبانا الروحي الأستاذ يونس المعولي رغم ضيق الوقت إلا أنه كرس وقته وجهوده لإعدادنا كممثلين، ولا أنسى المساعدين له كذلك والطاقم الإداري الذين سهروا على راحتنا ليلا ونهارا".