وفد خليجي من المصورين الخليجيين يزور ولاية الرستاق

الرستاق - طالب المقبالي

زار مجموعة من محترفي التصوير الخليجيين، ولاية الرستاق، وذلك ضمن مشاركتهم في المعرض السنوي الذي تنظمه الجمعية العمانية للتصوير الضوئي.

وضم وفد الزوار كل من الدكتور محمد الكندري من دولة الكويت ومحمد الفالح ومحمد الناصر وعلي العيد من المملكة العربية السعودية وخالد الحميري من الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى فاضل المتغوي من مملكة البحرين وكان برفقة الزوار مدير الجمعية العمانية للتصوير أحمد البوسعيدي.

واستضاف فريق الرستاق للتصوير الضوئي الضيوف، ووضع برنامجا سياحيا للزيارات ابتداءً من ساحة المناداة بسوق الرستاق ثم زاروا القلعة، ومتحف البيت الغربي وحارة قصرى الأثرية، والتقطوا أجمل الصور والمشاهد للحياة العمانية اليومية.

وأجرى الوفد زيارة سريعة إلى أودية الرستاق بدأت بوادي بني هني، وبني غافر وشكلت التجربة نافذة مهمة لعشاق الضوء لرصد أبرز المعالم والمشاهد.

من جانبه قال رئيس فريق الرستاق للتصوير الضوئي، مالك بن حمد المعولي، إن البرنامج المعد للزوار تضمن زيارة مختلف المعالم كجزء من الترويج السياحي للولاية الثرية والعريقة بشواهدها وطبيعتها.