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تكريم الفائزين ضمن فعاليات "أسبوع الصناعة العمانية 2020"

الموافقة على النتائج النهائية للمنشآت الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

الأحد 29 ديسمبر 2019 07:26 م بتوقيت مسقط

الموافقة على النتائج النهائية للمنشآت الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

 

مسقط - الرؤية

عقدت لجنة تحكيم جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية اجتماعها الثالث بمبنى وزارة التجارة والصناعة برئاسة المهندس حسين بن حثيث البطحري، رئيس لجنة الصناعة، ورئيس فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة ظفار. وتضمن الاجتماع الموافقة على النتائج النهائية للمنشآت الصناعية الفائزة من بين 74 طلبًا تنافست على الجائزة، وسيجري إعلان النتائج النهائية وتكريم المنشآت الصناعية الفائزة في أسبوع الصناعة 2020، والذي يتضمن العديد من الفعاليات إلى جانب معرض للمنتجات الصناعية العمانية بمشاركة أكثر من 120 شركة عُمانية من مختلف القطاعات الصناعية.وقد طورت وزارة التجارة والصناعة جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية عبر استحداث منظومة جديدة للجائزة تتناسب مع رؤية عمان 2040، والتغلّب على التحديات والأسباب التي تحد من مشاركة المنشآت الصناعية في الجائزة، وإضافة معايير تتماشى مع البيئة والأنظمة والقوانين المعمول بها في السلطنة كتبسيط المعايير وتطبيق نظام ذكي متكامل يتعامل مع البيانات بشكل دقيق لتكوين قاعدة بيانات شاملة للمنشآت الصناعية باختلاف أنشطتها في السلطنة.

وشهدت الفترة الماضية إطلاق نموذج عُمان للتميز الصناعي الذي يعد البوابة الرئيسية لمشاركة المنشآت الصناعية في المسابقة، وهو نموذج يجري تطبيقه للمرة الأولى على الجائزة، ويعتبر الأول من نوعه كنموذج متكامل يُراعي القطاع الصناعي بالسلطنة وهو منبثق عن دمج نموذج التميز الأمريكي ونموذج التميز الأوروبي ونموذج الجيل الرابع للتميز. وتأتي هذه التطورات والتحسينات للارتقاء بالجائزة ودعم ومساندة القطاع الصناعي لتحقيق أهدافه المرسومة من قبل حكومة السلطنة.

وتحظى جائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية بتقدير كبير وتعد مصدر إلهام ومنافسة بين المؤسسات لتحسين الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية، والتشجيع على المزيد من التطوير والاعتراف بالنماذج التي يحتذى بها في قطاع الصناعات التحويلية.

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الموافقة على النتائج النهائية للمنشآت الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

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