"غرفة البريمي" تعتمد تدشين منصة إلكترونية لمقترحات رواد الأعمال

البريمي - سيف المعمري

عقد مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عُمان بمحافظة البريمي اجتماعه السادس للعام الجاري برئاسة زاهر بن محمد الكعبي. واستعراض المجتمعون نتائج اجتماعات اللجان المؤقتة بالفرع للعام الجاري ورفع العديد من التوصيات إلى جهات الاختصاص حول جملة من الموضوعات الاقتصادية المُختلفة ذات العلاقة بمعالجة التحديات والصعوبات التي تواجه قطاعات الأعمال في المحافظة؛ وتنظيم عدة فعاليات ومناشط اقتصادية وورش عمل ودورات تدريبية متخصصة واستضافة عدد من ممثلي الجهات الحكومية للتعريف باختصاصاتها وخدماتها المُقدمة للقطاع الخاص.

وناقش أعضاء المجلس مستجدات المقترح السابق بشأن إعداد استمارة لاستخدامها في حال إلغاء الانشطة التجارية بهدف توضيح مسببات الإلغاء وإعداد الدراسات حولها للمساهمة في وضع المرئيات المناسبة لتنمية القطاع الخاص والوقوف على التحديات المباشرة لتحسين بيئة العمل وتنشيط الحراك الاقتصادي. واعتمد المجلس الاستمارة، وأوصى بمخاطبة جهات الاختصاص للتعاون في إيجاد الآلية المناسبة لتطبيقها والاستفادة من مخرجاتها، كما اعتمد المجلس تدشين منصة إلكترونية لتسهيل استقبال مقترحات وملاحظات منتسبي الفرع من أصحاب وصاحبات الأعمال حول مختلف الجوانب الاقتصادية والخدمات المقدمة للمنتسبين.

كما تطرق الاجتماع إلى مناقشة الخطة التنفيذية المقترحة لأعمال الفرع للعام 2020، والتي تضمنت عدة محاور، منها ما يتعلق بتطوير العمل الإداري بالفرع وترقية الخدمات المقدمة للمنتسبين وإقامة الفعاليات والمعارض الاقتصادية المتخصصة وتسيير الوفود التجارية وغيرها.