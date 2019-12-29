"التقنية والاتصالات" تناقش دور البرمجيات الحرة في تعزيز ريادة الأعمال

مسقط – الرؤية

نظمت وزارة التقنية والاتصالات أمس في مقر مركز ساس لتطوير تطبيقات الهواتف الذكية النسخة العاشرة من لقاء المشاركة المجتمعية "شوركم" لمناقشة دور البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في تعزيز ريادة الأعمال، بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الحكومية والخاصة.

وافتتحت الجلسة بعرض مرئي تناول تاريخ البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر، وشارك فيها كل من البروفيسور حاج بوردوسن عميد كلية الهندسة بجامعة السلطان قابوس، والدكتور رياض البلوشي مدير دائرة الاتفاقيات والتعاون الدولي بوزارة الشؤون القانونية، وخليل المعولي تنفيذي مشاريع بوزارة التقنية والاتصالات، ومازن السعدي شريك مؤسس ورئيس قسم التكنولوجيا في شركة "مزاد".

وركزت الجلسة على عدد من المحاور، منها: مدى الاستفادة من البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في مجال التعليم، وطرق توجيه المستخدمين لاستخدامها كبديل للبرمجيات المغلقة، إضافة إلى تشجيع الشركات الخاصة للاستثمار في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات بالاستعانة بهذه التطبيقات. كما تناولت الجلسة تأثير البرمجيات الحرة على الجانب الاقتصادي، وريادة الأعمال، والتحديات والعقبات التي تواجه الاستفادة من البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في السلطنة، إلى جانب مناقشة العلاقة بين البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر والبيانات المفتوحة.

وقد بدأت وزارة التقنية والاتصالات بتنفيذ مبادرة "شوركم" في 2014، لتطبيق المشاركة المجتمعية في المشاريع التي تعمل عليها الوزارة لتحقيق التفاعل بينها وبين مختلف فئات المجتمع؛ لأخذ مشورتهم والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بهدف تطوير تلك المشاريع والمبادرات. وفي كل جلسة يجري التركيز على محور معين كما هو الحال في الجلسة العاشرة والأخيرة في هذا العام والتي ركزت على دور البرمجيات الحرة ومفتوحة المصدر في تعزيز ريادة الأعمال.