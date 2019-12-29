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لخلل في دائرة مضخة سائل التبريد

استدعاء 204 سيارات "بي إم دبليو X5 وX6"

الأحد 29 ديسمبر 2019 07:23 م بتوقيت مسقط

استدعاء 204 سيارات "بي إم دبليو X5 وX6"

مسقط - الرؤية

 

أطلقت الهيئة العامة لحماية المستهلك بالتعاون مع شركة الجنيبي العالمية للسيارات حملة لاستدعاء 204 سيارات بي أم دبليو إكس 5 وإكس 6  طرازات 2008-2012؛ حيث تم استدعاء 90 سيارة بي أم دبليو إكس 5  اعتمادا على أرقام الشاصي من (CY54924) إلى (C204472)، كما تم استدعاء 114 سيارة بي أم دبليو إكس 6 اعتماداً على أرقام الشاصي من (LM12523) إلى (L280130).

ويأتي الاستدعاء بسبب وجود عيب في الدائرة الإلكترونية لمضخة سائل التبريد الإضافية مع وجود قصر كهربائي في اللوحة الإلكترونية مما يُساعد على ارتفاع درجة حرارة المضخة، الأمر الذي قد يُؤدي وفي حالات نادرة إلى نشوب حريق بالمركبة، وعليه ستعمل الشركة على فحص مضخة التبريد الإضافية واستبدالها إن لزم الأمر.

وتؤكد هذه الاستدعاءات الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال السلامة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والشركات للحفاظ على سلامة المستهلكين وتوفير الحماية اللازمة لهم، وتماشياً مع حرصها المستمر على إجراء مراجعات مستمرة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق السلطنة.

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