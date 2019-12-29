حمراء الدروع تحتضن ندوة للتعريف بخدمات الحماية الاجتماعية وبرامج تمويل "رفد"

عبري - ناصر العبري

نظمت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلة في فرع الهيئة بولاية عبري ندوة حول الحماية الاجتماعية وبرامج التمويل، بالتعاون مع مكتب نائب والي عبري في نيابة حمراء الدروع، وتحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن سلطان البوسعيدي نائب والي نيابة حمراء الدروع وبمشاركة دائرة التنمية الأسرية وفرع صندوق الرفد وغرفة تجارة وصناعة عُمان بولاية عبري.

وهدفت الندوة إلى نشر ثقافة التأمينات الاجتماعية عبر التطرق إلى قانون التأمينات الاجتماعية في المجتمع المحلي بالنيابة، وكذلك التعريف بنظام التأمينات الاجتماعية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، إلى جانب التعريف بأنظمة وفروع التأمين المطبقة لقانون التأمينات الاجتماعية، والتعريف ببرنامج تمكين وعرض إمكانية الاستفادة من المزايا التي ستحصل عليها الأسر المنتجة والأشخاص المنتفعين من الضمان الاجتماعي، واستثمار طاقات الفرد والأسرة في عملية التنمية وتمكين الأفراد والأسر وتأهيلهم ليكونوا معتمدين على أنفسهم، والتعريف بأنواع البرامج التمويلية المقدمة من صندوق الرفد، وتعميق ثقافة ريادة الأعمال ودعم مبادرات التشغيل الذاتي.

وشهدت الندوة تقديم عدد من أوراق العمل، للتعريف بنظام التأمينات الاجتماعية وفروع التأمين المطبقة وكذلك التعريف بالمنافع التأمينية بهدف نشر ثقافة التأمينات الاجتماعية كنظام تقاعدي يغطي فئات خاصة من العاملين في منشآت القطاع الخاص وأصحاب الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، حيث يتميز هذا النظام بمواكبة التطور الاقتصادي في السلطنة من حيث تنوع المزايا والمنافع التأمينية.

وقدمت المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بعبري ورقة عمل للتعريف بنظام تمكين الداعم للأسر المنتجة لمستحقي معاشات الضمان الاجتماعي. وقدم صندوق الرفد ورقة بعنوان "البرامج التمويلية وخدمات صندوق الرفد" مستعرضا أنواع البرامج التمويلية والخدمات التي يقدمها الصندوق. كما استعرضت غرفة وتجارة وصناعة عُمان خدماتها المقدمة لأصحاب الأعمال.

وحضر الندوة عدد من أصحاب الأعمال ومديري ومسؤولي منشآت القطاع الخاص والعام بالنيابة ورواد الأعمال والحرفيين والمزارعين ومربي الثروة الحيوانية والنحالين والمستفيدات من برنامج تنمية المرأة الريفية وبائعي الأسماك وسائقي الحافلات وسائقي مركبات الأجرة ومدربي تعليم السياقة وأصحاب وموظفي مكاتب سند والمشتغلين في مهنة المحاماة.