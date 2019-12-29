البنك الوطني يفوز بجائزة أفضل تطبيق مصرفي

مسقط – الرؤية

فاز البنك الوطني العُماني بجائزة "أفضل تطبيق مصرفي عبر الهاتف النقال في عُمان لعام 2019" من المجلة الدولية للمالية، مرسخا بذلك مكانته كرائد للابتكار في القطاع المصرفي بالسلطنة. وتعد هذه أحدث إضافة إلى قائمة الجوائز والتكريمات التي حصل عليها تطبيق البنك للخدمات المصرفية على الهاتف النقال والذي يقدم للعملاء تشكيلة من الخدمات المصرفية العصرية بضغطة زر واحدة.

وقال عبد الكريم الهنائي، نائب المدير العام - القنوات البديلة - الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك الوطني العُماني: في ظل التطور الرقمي المتسارع الذي يشهده عالمنا، تزداد طموحات العملاء الذين أصبحوا يفضلون توفير الوقت من خلال إتمام معاملاتهم المصرفية أينما كانوا ووقتما شاؤوا دون الحاجة إلى الذهاب إلى إحدى فروع البنك، لذا نواصل تطوير تطبيقنا للخدمات المصرفية على الهاتف النقال لتلبية هذه المتطلبات وإتاحة الفرصة أمامهم للاستمتاع بتجربة مصرفية رقمية مريحة وسهلة في كل الأوقات.

وأضاف الهنائي: نفتخر بتعزيز قائمة نجاحاتنا بجائزة جديدة والتي تعد ترجمة حقيقية لجهودنا الدؤوبة التي نبذلها لطرح وتوفير خدمات ومنتجات عصرية ومبتكرة تُكملها أفضل تجربة خدمة عملاء من خلال التميز والتقدم التقني المتواصل لأعمالنا.

وتحتفي جوائز المجلة الدولية للمالية بالتميّز في القطاع المصرفي حيث تبرز إنجازات ونجاحات البنوك في قيادة الابتكار وتطوير بنيتها الأساسية وتركيزها على العملاء. وتعد جوائز المجلة بمثابة منصّة دولية سنوية وتضم عدداً من الفئات المختلفة التي تكرم أبرز المواهب في القطاع، ومهارات القيادة، والقيمة الصافية للقطاع وإمكاناته.

ومنذ تصميمه، ويحقق تطبيق البنك الوطني العُماني للخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال نجاحاً كبيراً ومتسارعاً، وأصبح أكثر الحلول الرقمية التي تحظى بقبول العملاء وغير العملاء بفضل خصائصه الفعالة وموثوقيته وسهولة استخدامه، إضافة إلى مزايا الأمان المتعددة المزود بها ومن بينها تسجيل الدخول البيومتري باستخدام بصمة الوجه أو الأصابع، ورقم التعريف الشخصي الخاص بالتطبيق (mPin). ويتيح التطبيق للمستخدمين إتمام العديد من المعاملات المصرفية التي تتضمن فتح الحسابات، ودفع فواتير الخدمات وبطاقات الائتمان، والتعرف على مواقع فروع البنك وأجهزة الصراف الآلي، والتقدم للحصول على المنتجات والخدمات مثل بطاقات بديل مسبقة الدفع، وخطة الدفع الميّسرة، إضافة إلى إجراء تحويلات محلية ودولية، والتحويلات الفورية للأموال. كما أنّ التطبيق مزود بخاصية التعرف على المواقع مما يمنح العملاء إشعارات فورية حول الخصومات والعروض الخاصة لحاملي البطاقات.