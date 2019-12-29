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الاحتفال بافتتاح فرع جديد لبنك عمان العربي في عبري

الأحد 29 ديسمبر 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

الاحتفال بافتتاح فرع جديد لبنك عمان العربي في عبري

عبري – الرؤية

افتتح بنك عمان العربي فرعه الجديد في ولاية عبري؛ في إطار استراتيجيته لتعزيز حضوره في السوق المحلي من خلال تحديث شبكة فروعه في جميع أنحاء السلطنة. ويضم الفرع الجديد أحدث المرافق لتقديم خدمات وحلول ومنتجات مصرفية ذات جودة عالية. وتم اختيار موقع الفرع بعناية ليوفر سهولة الوصول إليه لجميع العملاء.

وأقيم حفل الافتتاح تحت رعاية سعادة الدكتور حمد بن حمدان بن سيف الربيعي، عضو مجلس الشورى- ممثل ولاية عبري، وبحضور رشاد المسافر، الرئيس التنفيذي لبنك عمان العربي، إلى جانب عدد من كبار أعضاء الإدارة التنفيذية والموظفين في البنك.

وقال رشاد الشيخ، نائب رئيس دائرة الخدمات المصرفية للأفراد: إنّ ولاية عبري إحدى الولايات الرئيسية في محافظة الظاهرة وتضم عددًا كبيرًا من عملائنا، ولقد ارتأينا افتتاح فرع شامل يقدم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية في هذه الولاية ليلبي متطلبات عملائنا الكرام. ومن خلال المرافق المجهزة بأحدث التقنيات المصرفية إلى جانب التصميم المميز والحصري لبنك عمان العربي، سيقدم الفرع خدمات وحلول مصرفية ميسرة ومتطورة للعملاء، بالإضافة إلى تقديم معايير عالية من الخدمات المصرفية الشخصية.

وعلى غرار الفروع التي تم افتتاحها في السابق، تم افتتاح فرع عبري ليجسد العلامة التجارية المُحدّثة لبنك عُمان العربي بمظهر جديد ومتألق. وجاءت فكرة التصميم من المشهد العماني، حيث يعبر اللون الأبيض عن روعة الفن المعماري العُماني، فيما يأتي اللون البني ليعكس الكثبان الرملية المترامية، في الوقت الذي تم فيه استخدام اللون الرمادي للإشارة للجبال، لينتهي التصميم بالحواجز الزجاجية الزرقاء التي تمثل السماء.

وأضاف الشيخ: يضم الفرع الجديد أحدث التقنيات التي يستخدمها البنك لضمان تعزيز تجربة العملاء. حيث نسعى دائماً لتخطي توقعات عملائنا ورفع مستوى خدماتنا ومنتجاتنا المصرفية وتحديثها باستمرار لنكون في الصدارة.

وتمّ تعزيز مفهوم التصميم بعدد من الميزات والأنظمة التي تم تقديمها كجزء من استراتيجية التحول للبنك التي تستهدف منح العميل تجربة استثنائية متكاملة بدءًا من منطقة الانتظار ومناطق خاصة لتقديم الخدمات والاستشارات المصرفية مع شاشات متحركة لتحقيق تفاعل أفضل بين الزبائن وموظفي خدمة العملاء، إلى جانب جهاز التوقيع الإلكتروني وأجهزة قراءة البطاقة الشخصية التي تمّ توفيرها ضمن التصميم الأساسي لمكاتب موظفي الخدمة. ويضم الفرع اثنين من منفذي الصرافة وستة مكاتب لخدمة العملاء بطاقة استيعابية لـ 35 عميلا. كما يضم الفرع الجديد أسوة ببقية فروع البنك الشاملة، قسم خاص لعملاء النخبة "إيليت" بهدف منح العملاء تجربة حصرية وخاصة وفريدة من نوعها.

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