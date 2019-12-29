"صحار الدولي" يرعى تخريج طلبة "عمان للعلوم" ومعهد التخصصات الصحية

مسقط – الرؤية

رعى صحار الدولي حفل تخريج دفعة جديدة من طلبة كلية عمان للعلوم الصحية والمعهد العالي للتخصصات الصحية، وذلك انطلاقًا من رؤيته للمساهمة في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للسلطنة من خلال تمكين الكوادر الوطنية الشابة في مختلف المجالات المهنية.

وأقيم الحفل بحضور 550 خريجا من مختلف التخصصات الصحية تحت رعاية سعادة الدكتور سعيد بن حمد الربيعي، أمين عام مجلس التعليم، وبحضور سعادة الدكتور علي بن طالب الهنائي، وكيل وزارة الصّحة لشؤون التخطيط، وخليل الهديفي، مدير عام التجزئة المصرفية في صحار الدولي، ممثلاً للبنك إلى جانب عدد من أعضاء الإدارة بقطاع التجزئة بالبنك.

وتسلّم خليل الهديفي تكريم البنك كونه الراعي الرئيسي، وقال: في إطار رؤية صحار الدولي الجديدة ليكون مؤسسة خدمية عمانية الهوية عالمية الريادة، قدم البنك الدعم للعديد من المبادرات لمساعدة الزبائن والمجتمع والأفراد على تحقيق الازدهار والنمو وتحقيق أهدافهم التي يطمحون إليها. ويسعدنا أن نكون الراعي الرئيسي لهذا الاحتفال بتخريج نخبة من الشباب الواعد في القطاع الصحي، ونبارك لهم هذا الإنجاز متمنين لهم كل التوفيق في مسيرتهم المهنية. ويثمن صحار الدولي الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة في سبيل بناء الكفاءات العمانية في هذا القطاع الحيوي. وإثراء الاقتصاد المحلي بشكل عام.

ويولي صحار الدولي اهتماما واسعا بالشراكات مع شتى مؤسسات القطاع العام لدعم المبادرات والاحتفاء بإنجازات الكوادر العمانية الشابة، انطلاقًا من رؤيته للمساهمة بدور فاعل في مسيرة التنمية الاجتماعية والاقتصادية الشاملة في السلطنة، وتجسيدًا لغايته الأسمى وهي مساعدة الناس على تحقيق "الفوز". وقد رعى البنك العديد من المبادرات الهادفة والمتعلقة بتمكين الشباب والاحتفال بإنجازاتهم كتكريم الطلبة المتفوقين في برنامج إنجاز عمان، إضافة إلى رعايته وتكريمه للمشاركين في ندوة "جلسات ملهمون"، ويسعى صحار الدولي عبر دعم هذه البرامج إلى تعزيز التزامه بالاستثمار في قدرات الشباب العماني، ودعمهم لمواجهة التحديات المستقبلية والمضي قدما في الارتقاء بالاقتصاد العماني إلى مستويات أعلى.