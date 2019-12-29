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3 أسماء مرشحة لقيادة "الأحمر".. تعرف على خطط "اتحاد القدم" للحسم

الأحد 29 ديسمبر 2019 06:40 م بتوقيت مسقط

3 أسماء مرشحة لقيادة "الأحمر".. تعرف على خطط "اتحاد القدم" للحسم

 

الرؤية- أحمد السلماني

لم يحسم الاتحاد العماني لكرة القدم اسم المدرب المرشح لخلافة الهولندي إيروين كومان الذي أقيل من منصبة مطلع ديسمبر الجاري، إثر إخفاق منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في منافسات "خليجي 24" التي أقيمت بالدوحة، بعد أن خرج من دور المجموعات بـ4 نقاط فقط.

وعقد الاتحاد اجتماعا مساء اليوم الأحد برئاسة سالم بن سعيد الوهيبي وحضور أعضاء المجلس، وهدف الاجتماع مناقشة التوصيات المرفوعة من قبل اللجنة الفنية الخاصة باختيار خليفة المدرب كومان، رغم أن البيانات السابقة للاتحاد كانت تشير إلى إمكانية حسم اسم المدرب في اجتماع اليوم، وهو ما حدا بالجمهور الانتظار لمعرفة هوية المدرب الذي سيقود الأحمر في المرحلة المقبلة.

وقرر المجلس في اجتماعه الذي عقد بمقر الاتحاد باستاد السيب الرياضي، تقليص الأسماء المطروحة إلى 3 أسماء، وسيتم الجلوس والتفاوض معهم من أجل اختيار الأنسب لقيادة المنتخب في الفترة المقبلة، وذلك في اجتماع مجلس الإدارة المقرر الأسبوع المقبل.

وكانت اللجنة الفنية المشكلة حديثا من اتحاد الكرة لهذا الغرض قد درست 40 سيرة ذاتية لمدربين من مختلف المدارس العالمية على أمل استقطاب إسم كبير يستطيع عمل نقلة نوعية في المنتخب العماني فيما تبقى من التصفيات الآسيوية المزدوجة لكأس العالم والنهائيات الآسيوية.

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