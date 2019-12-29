الأحد, 29 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
21 °c
  1. الرئيسية
  2. منوعات
  3. من هنا وهناك
  4. عرض الخبر

38 حالة تحرش في الرياض في 3 أيام

الأحد 29 ديسمبر 2019 06:28 م بتوقيت مسقط

38 حالة تحرش في الرياض في 3 أيام

الرياض - الوكالات

أعلنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الأحد، إلقاء القبض على 38 متحرشا في آخر 3 أيام.

ونقلت قناة "الإخبارية" السعودية عن المتحدث باسم شرطة الرياض، المقدم شاكر التويجري، قوله إن الجهات الأمنية في إطار متابعتها لمهامها، ألقت أيام الخميس والجمعة والسبت الماضيين القبض على 38 متهما في قضايا تحرش مختلفة.

وأوضح المسؤول الأمني السعودي أن ذلك تم بعد توفر الدلائل على تورطهم بارتكاب جرائم التحرش، إما عن طريق البلاغات أو المعلومات، التي تقدم بها عدد من المواطنين والمقيمين.

وأشار التويجري إلى أنه جرى توقيف المتهمين بالتحرش واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

كما أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن  ضبط 60 مخالفاً من الجنسين؛ لارتدائهم ملابس غير لائقة في أماكن عامة أيام الخميس والجمعة والسبت الماضية بينهم 23 رجلاً و37 امرأة، وتم إيقاع العقوبات المقررة بحقهم.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

21 يونيو 2018

على الهواء.. أول حالة تحرش في المونديال

المزيد

03 يوليو 2018

بالفيديو.. حالة تحرش جديدة بمذيعات المونديال

المزيد

08 يوليو 2018

تسجيل أول حالة تحرش بفتاة سعودية أثناء القيادة

المزيد

26 يوليو 2015

اليمن: " هدنة إنسانية لمدة 5 أيام.. والمبعوث الأممي يبحث في الرياض إنهاء الحرب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

الموافقة على النتائج النهائية للمنشآت الفائزة بجائزة السلطان قابوس للإجادة الصناعية

الاقتصاد - محلي

"مدائن" تنظم حلقة عمل حول التحديات المعاصرة في الإدارة والطرق الحديثة لمُعالجتها

الاقتصاد - محلي

تطبيق قواعد جديدة لضم مدد الخدمة للاشتراك في "التأمينات".. الأربعاء

المحليات - أخبار

أمطار على ظفار والوسطى وتوقعات بامتدادها نحو الشرقية ومسقط

المحليات - أخبار

استكشافات الغاز تعزز فرص السلطنة في التصدير

الاقتصاد - محلي

مسؤولون وخبراء يشيدون بمستوى جودة الإسمنت المحلي

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة