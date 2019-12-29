السيد فهد يستقبل الرئيس الفرنسي السابق

مسقط – العمانية

استقبل صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، اليوم الأحد فخامة نيكولا ساركوزي الرئيس الأسبق للجمهورية الفرنسية الذي يزور السلطنة حاليا حيث نقل التحيات والتمنيات الطيبة لمقام حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه، وجرى خلال اللقاء استعراض شامل للتطورات التي تشهدها الساحة الدولية، كما تم التطرق لعدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السيد فهد على عمق العلاقات التاريخية الراسخة مع فرنسا وما شهدته من تطور مطرد في العديد من المجالات بفضل الحرص الذي توليه القيادة في كل من البلدين تحقيقا لمصلحة الشعبين الصديقين، مشيدا بالدور البناء الذي قام به فخامة نيكولا ساركوزي خلال فترة توليه الرئاسة الفرنسية لتعزيز التعاون الثنائي بين الجمهورية الفرنسية والسلطنة.

وأعرب ساركوزي عن اعتزازه بزيارة السلطنة التي تكن بلاده لها كل التقدير والاحترام لدورها الرائد على الصعيدين الإقليمي والدولي وتوطيد علاقات الصداقة والتفاهم بين كافة الشعوب.