انطلاق أول معرض للشركات الطلابية في الوسطى

هيماء - محفوظ الشيباني

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان فرع محافظة الوسطى وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم بمحافظة الوسطى ممثلة في قسم التوجيه المهني معرض الشركات الطلابية بمحافظة الوسطى في نسخته الأولى.

ورعى الحفل الذي أقيم بمبنى الغرفة سعادة الشيخ سهيل بن محاد المعشني والي هيماء وبحضور الدكتور سالم بن سعيد المعشني مدير عام التربية والتعليم بمحافظة الوسطى وحضور مسؤولي المؤسسات الحكومية والخاصة والأهلية والطلبة المشاركين من مختلف مدارس المحافظة.

وتضمن المعرض منافذ تسويقية لبيع المنتجات الطلابية مثل المنسوجات اليدوية وصناعة الحلويات والأكلات الشعبية وصناعة المنحوتات والهدايا والصناعات الحرفية والإكسسوارات والخرزيات وعرض الرسومات من إنتاج الطلبة المشاركين. كذلك قُدمت ورقتا عمل حول التسويق الإلكتروني ودراسة الجدوى استهدفت الطلبة المشاركين، وتم إلقاء القصائد الشعرية وتكريم المشاركين والمنظمين للمعرض في ختام الفعالية.

وقال حمد الجنيبي رئيس قسم التوجيه المهني بالمديرية إن المعرض يهدف إلى إبراز أفكار ومبادرات الطلاب في مجال ريادة الأعمال من أجل تعزيز ثقافة ريادة الأعمال في نفوسهم وتشجيعهم على التميز والتنافس والابتكار الذي من شأنه أن يساعدهم على تأسيس شركاتهم الريادية وإدارتها.