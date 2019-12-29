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جلالة السلطان يتلقى 3 برقيات شكر

الأحد 29 ديسمبر 2019 02:35 م بتوقيت مسقط

جلالة السلطان يتلقى 3 برقيات شكر

 

مسقط - العمانية

تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه اللّه ورعاه ـ برقية شكر جوابية من أخيه جلالة الملك/ حمد بن عيسى آل خليفـة ملك مملكة البحريـن، رداً على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة.

كما تلقى جلالته برقية شكر جوابية من أخيه صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد آل ثاني أميـر دولة قطر، ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بذكرى اليوم الوطني لدولة قطر الشقيقة.

وتلقى جلالته برقية شكر جوابية من جلالة الملك/ نورودوم سيهاموني ملك مملكة كمبوديا، ردًّا على برقية جلالته المهنئة له بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

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