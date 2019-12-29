الأحد, 29 ديسمبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
20 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. ثقافة
  5. عرض الخبر

غربة الضوء

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

غربة الضوء

جيهان رافع | سوريا

 

في الفيء أغنيةٌ

لذاكرة الظلّ

ونجمٌ غربة ضوئه

داهشةٌ

كلما لمست حجراً

من طريق الرحيل

ذَبُل الورد

في وجه القمر

نسمة الشغف

كقطرة شمسٍ سقطت

فكوّنت موطن الحبّ

بلمسة الطلّ

 بداية اللحن

وما زالت المسافة

تُحتضر

في قلب الأمنية

تتحلل في كيمياء

النبض

الواصل بين التسليم للنوى

ولهفة الوصل

ذابت الحُور

تحت اللثام

ومن على صهوة البعد

لم يترجل فارسها

دثار الصبر لن يغطي

حبر دمعها

يسكب الملح باختياره

ويجول في

شغاف المقل

دع اللوم

يشعل الأحبار

يدقّ الظمأ

ولا يخشى الريح

فالمنايا تهاب

غضب العاشق

ومن بردِ الرحيل

 يقشعَرّ الجللّ

حدّثْ العاصفة

عن ذاكرة الصبا

والحديث وجع المحال

إذا دنى الشوق دفاقاً

لا شيء يؤازر

نكبة القلب

وعزّة عارمة

لن يهزّ

صمتها البلل

صراخها مقفل الجهات

يغلي في جوف

النُدب

لم تكن الساعة تكفّ

عن مناقشة الجدار

وخوف الليل

من مغادرة الشمس

يدكّ رغبةَ

الأماكن

بأضلع مستوحشة

وداء الضوضاء يمسح

عن وجه اللقاء

 ذلك الأمل.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 يناير 2019

غربة اللغة

المزيد

25 يناير 2017

بين غربة واغتراب ...

المزيد

26 ديسمبر 2018

غربة اللغة ..

المزيد

28 مارس 2019

غربة ساحل

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

استكشافات الغاز تعزز فرص السلطنة في التصدير

الاقتصاد - محلي

مسؤولون وخبراء يشيدون بمستوى جودة الإسمنت المحلي

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

18.8 % انخفاضا في إنتاج وقود السيارات بالسلطنة

الاقتصاد - محلي

توقيع اتفاقية لإنشاء مركز فحص اللياقة الطبية في مدينة سمائل الصناعية

المحليات - أخبار

"التجارة والصناعة" تبدأ العمل بقانون استثمار رأس المال الأجنبي.. الخميس

الاقتصاد - محلي

هطول أمطار على بعض المناطق .. وطقس غائم على معظم المحافظات

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

أمير قطر يصدر قرارا جديدا .. وإشادة سعودية

دولي - أخبار

تقرير لـ"الشورى" يكشف تناقض البيانات الرسمية بشأن الباحثين عن عمل.. والعدد الحقيقي "3 أضعاف المُعلن"

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

توقعات بحالة جوية في بحر العرب .. وأمطار متوقعة على السلطنة والإمارات والسعودية

المحليات - أخبار

بالصور.. إصابات متفرقة في اصطدام حافلة طلابية على طريق عبري حفيت

المحليات - أخبار

بالفيديو .. ظهور جديد للشيخ خليفة بن زايد

دولي - أخبار

بالفيديو.. الشرطة الأمريكية تقتل مبتعثا قطريا

منوعات - من هنا وهناك

إعلان أسفل الأكثر قراءة