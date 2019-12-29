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"الفنية الإعلامية" لوزراء الشباب والرياضة الخليجيين تناقش تطوير العمل المشترك

الأحد 29 ديسمبر 2019 08:42 ص بتوقيت مسقط

"الفنية الإعلامية" لوزراء الشباب والرياضة الخليجيين تناقش تطوير العمل المشترك

 

مسقط - العمانية

عقدت اللجنة الفنية الإعلامية التابعة لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون اجتماعها الرابع بمقر الهيئة الاستشارية بمسقط، والتي تأتي ضمن أعمال اجتماعات اللجان الفنية التابعة لمجلس وزراء الشباب والرياضة بدول مجلس التعاون والتي تنظمها الأمانة العامة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وشهد الاجتماع الاتفاق على اختيار الدكتور حمد الفياض نائبا لرئيس اللجنة الإعلامية، كما شهد مناقشة أهم الملاحظات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية والتوصيات الواردة من فريق العمل المشترك بين مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، وترشيح المنسق الإعلامي للجنة الإعلامية وتحديد آلية العمل له.

واطلعت اللجنة على توصيات لجنة الحوكمة الخليجية، واطلعت أيضا على توصيات الاجتماع السادس لفريق العمل المشترك بين دول مجلس التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية، ومن أهمها إيجاد شبكات إلكترونية للشباب الخليجي والأردني للتنمية المستدامة، وإقامة قنوات إعلامية ومواقع إلكترونية مصاحبة للبرامج والأنشطة المنفذة.

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